Un giovane urbinate campione nazionale 10km su strada

Urbino, 10 settembre 2023 - Un giovane urbinate sul tetto d’Italia. Meravigliosa impresa del diciassettenne Luciano Carallo che oggi a Pescara ha trionfato nella gara under 18 ai Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, conquistando la maglia tricolore categoria allievi. Non è il primo successo dell'anno per il giovane mezzofondista: nel mese di giugno a Caorle è giunto terzo nei 3000 metri su pista, mentre durante l’inverno era stato nono ai Tricolori di corsa campestre a Gubbio. Stavolta festeggia uno strepitoso successo nazionale. Carallo, che studia al liceo classico Raffaello, è tesserato con l' Atletica Sambenedettese, ma si allena quasi sempre a Urbino da solo, seguendo i consigli del nonno-coach Giulio Simpatico. Al traguardo Luciano ha chiuso con il tempo di 32’37” e un vantaggio di quattro secondi nei confronti del piemontese Stefano Perardi; terzo l’umbro Omar Fiki.