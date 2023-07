"Un protocollo antiusura in tutta la regione"

Confronto a tutto campo sui temi della legalità e dell’etica d’impresa tra la Commissione regionale Abi Marche, presieduta da Giuseppe Marco Litta (foto), e il prefetto di Ancona, Darco Pellos. Nell’occasione, è stata ribadita la volontà di arrivare alla sottoscrizione del Protocollo antiusura unitario tra tutte le Prefetture marchigiane, nonché la disponibilità di Abi Marche a contribuire alla realizzazione di iniziative educative su tematiche d’interesse anche con l’Università Politecnica delle Marche. Quanto al mercato del credito, sulla base degli ultimi dati disponibili a livello territoriale, si segnala che ad aprile 2023, nelle Marche il totale dei prestiti bancari erogati all’economia era pari a 32 miliardi di euro (sostanzialmente in linea rispetto al livello del 2022). In particolare, i prestiti concessi alle imprese superavano i 16,4 miliardi e quelli alle famiglie oltre 13,3 miliardi. Sempre ad aprile 2023, l’incidenza delle sofferenze lorde sul totale dei finanziamenti nelle Marche era pari al 2,4% per un totale di 756 milioni.