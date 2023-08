Una vita cambiata, l'Agrimusicismo di Montegallo, 7 anni dopo il terremoto

MONTEGALLO (Ascoli)

"Come nasce l’Agrimusicismo? Per caso. Con la mia compagna lasciammo Roma per venire qui: dopo trent’anni di teatro e tv in giro per l’Italia, volevamo cambiare vita. Abbiamo comprato il bnb con un bar e gli appartamenti e poi… Dopo tre mesi c’è stato il terremoto". Sono passati sette anni da quando a Montegallo (Ascoli) il sisma ha travolto i sogni di Mario Alessandri e della compagna Antonella Zarletti (originaria del luogo): il rifugio e ristorante Agrimusicismo Cantantonella era appena nato. Oggi, nell’attività incastonata tra i monti Sibillini, alla parte ricettiva e alla ristorazione si uniscono musica dal vivo, letture e performance teatrali ed eventi gastronomici. Nel 2017, Antonella è scomparsa prematuramente in un incidente ed è stato Mario a prendere le redini dell’Agrimusicismo. "Abbiamo fatto tanta strada. Sempre con la sofferenza nel cuore, ma anche con tante belle persone".

All’inizio che idea avevate?

"Era uno stabile comunale che nessuno aveva mai voluto utilizzare. Così lo abbiamo chiesto noi e ottenuto attraverso un bando. Inizialmente volevamo fare tante cose: musicoterapia, yoga e attività particolari. Poi c’è stata la morte di Antonella".

Ma lei ha deciso di continuare.

"Volevo chiudere. Poi dopo una ventina di giorni ho riaperto, ma non sono più riuscito a fare tutte le cose che lei aveva in mente. Oggi organizziamo tanti eventi e sono tornato a cantare, ma solo per gli ospiti (e ride)".

Le ferite del terremoto si vedono ancora?

"Sì, anche se c’è fermento, specie per quello che riguarda lavori pubblici e strade, quasi ultimati. Per gli interventi privati, invece, c’è chi è più sveglio e chi se la prende comoda… Spesso si dà la colpa al governo, ma dovremmo guardare anche a noi".

L’Appennino, invece, continua a esercitare fascino?

"Soprattutto sugli stranieri, che hanno un modo diverso di godersi le vacanze rispetto a noi".

In che senso?

"Non si riducono alla settimana di Ferragosto. Dal 5 al 20 agosto abbiamo avuto 300 persone al giorno, mentre se viene ora ci sono una trentina di ospiti".

E per il futuro?

"Ormai l’Agrimusicismo cammina da solo, ma ci sono sempre novità. Il prossimo anno riapriremo il bar chiuso il giorno del sisma, e sarà un bel traguardo".

Francesco Moroni