Università, corsa ai nuovi posti letto: maxi bando e migliaia di richieste in Emilia Romagna e nelle Marche

Bologna, 28 settembre 2025 – Sono 4.798 i posti letto per universitari che vedranno la luce con il Pnrr in Emilia-Romagna e oltre 1.720 (1.728) quelli finora richiesti nelle Marche. Queste le candidature finora pervenute da imprese private – e anche enti pubblici– che hanno risposto alla chiamata, impegnandosi a realizzare alloggi a prezzi calmierati e sottoscrivendo le condizioni previste dal bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con uno stanziamento pari a un miliardo e 200 milioni di euro.

A livello nazionale, sono arrivate candidature per 60.307 posti letto (l’avviso è ancora aperto). Molte di queste sono state già approvate, altre stanno compiendo l’iter, alcune sono in fase di istruttoria, ma hanno superato il primo scoglio. In testa, per numero di richieste, c’è la Campania (dove si vorrebbero realizzare 10.256 posti in più), seguita da Lazio (7.427 letti), Lombardia (6.880) e Piemonte (6.528).

"L’investimento sull’housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie", annuncia il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "La straordinaria partecipazione in Emilia-Romagna e Marche al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività delle nostre università", conclude. Parallelamente al Bando Housing, Bernini torna a spingere sulla residenzialità universitaria con la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento fino al 75% del costo dell’intervento, per nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili da destinare a studentati. In Emilia-Romagna, fino ad ora, sono stati cofinanziati con il Pnrr 546 nuovi posti letto con uno stanziamento di 57 milioni di euro. Mentre nelle Marche sono stati cofinanziati 520 nuovi posti letto in due anni, con uno stanziamento di più di 58 milioni di euro.

È un’Emilia-Romagna desiderosa di posti letto. Nello specifico a Bologna sono pervenute candidature per 695 posti letto in sette progetti, tre da soggetti ecclesiastici, tre privati e un ente pubblico. Ma la richiesta di posti letto a Ferrara è doppia rispetto al Capoluogo di regione (1.325 posti letto), poi ci sono Forlì-Cesena per 302 posti, Modena per 367, Parma per 759, Piacenza per 292, Ravenna per 181, Reggio-Emilia per 538 e Rimini per 339 posti letto. Stesso discorso per le confinanti Marche, dove tante aziende hanno fatto domanda. In particolare ad Ancona sono pervenute candidature per 886 posti letto, ad Ascoli Piceno per 274, a Macerata per 320 e a Pesaro e Urbino per 248 posti letto. Non risultano candidature da Fermo.

I tempi sono stretti: l’obiettivo resta il 2026. Anche se in cabina di regia, a Palazzo Chigi, è stato deciso – su richiesta del ministro Bernini – di salvaguardare il target dei 60mila posti letto. Si sta lavorando, infatti, a uno strumento che consenta di proseguire l’attività di realizzazione di studentati anche dopo il giugno 2026 (termine del PNRR). Una parte di posti letto verrà quindi realizzata entro il giugno 2026 attraverso il bando in corso, una parte avrà più tempo (12-18 mesi). Le risorse relative a questa seconda parte saranno sempre a valere sul Pnrr ma saranno trasferite dal ministero a un soggetto attuatore diverso. Le condizioni di partecipazione non cambieranno. I progetti che ‘entreranno’ in questo nuovo veicolo dovranno firmare l’atto d’obbligo entro agosto 2026. Più tempo (12-18 mesi) per la consegna finale del posto letto. Ma l’incentivo cala da 20mila a 17mila euro.