Urbino e Montefeltro al salone del turismo

Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro, l’associazione di microimprese del turismo presieduta da Amerigo Varotti (in foto), sarà presente con uno stand al Wte World Tourism Event, salone mondiale del turismo for World Heritage Sites, che si terrà da giovedì a sabato a Torino , al museo nazionale del Risorgimento. La manifestazione dedicata ai siti Unesco è una straordinaria occasione per promuovere Urbino e Montefeltro.