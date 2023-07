Valerio Molinari e Michela Nanni eletti nel Board of Directors dell'IRF

Importante riconoscimento per Valerio Molinari (nella foto) e Michela Nanni, che a Vienna durante l’Assemblea annuale dell’international road federation (Irf) sono stati eletti nel board of directors. Irf, che ha sede a Ginevra, è una delle più importanti associazioni mondiali che si occupa di mobilità sostenibile. Una grande soddisfazione per Valerio Molinari, azionista di riferimento della ravennate Ecogest Spa, leader nella manutenzione del verde autostradale, e per Michela Nanni, ad di Ecogest Spa.