Vendemmia, occhio al meteo "Decisivi gli ultimi 20 giorni"

"Purtropposiamo all’aperto e non dentro una fabbrica per cui il fattore climatico sarà decisivo in questi ultimi 25-30 giorni, prima di iniziare la vendemmia", dice Tommaso Di Sante, fanese, responsabile del settore agricoltura della Camera di Commercio Marche, agricoltore e anche produttore di vini. E se tutto non andrà via perfettamente ci potrebbe essere una calo stimato intorno al 20 per cento. "Se il vino costerà di più? La risposta potrà arrivare solamente dalla qualità, anche perché nella filiera della distribuzione gli ultimi a godere dei rialzi sono proprio i produttori, per cui per chi vorrà risparmiare qualcosa la cosa migliore da fare è andare ad acquistare i vini nella cantina più vicina, a chilometro zero", continua Di Sante.

Diversi i fattori che stanno incidendo nella raccolta dell’uva. "A maggio era ancora freddo , poi c’è stata la pioggia abbondante ed anche la grandine – continua Di Sante –. Con un clima molto caldo e afoso come c’è stato nelle ultime settimana a guadagnare di più saranno i vitigni rossi, mentre se il clima sarà quello di questi ultimi due giorni e cioè con calo di temperature nel corso della notte e sole invece di giorno, il bianco sarà buono". Intanto in attesa di capire come sarà il vino che arriverà "va registrato un calo del mercato, forse perché il turismo è calato e forse anche perché la gente ha finito i soldi dopo un forte rimbalzo dei consumi nel post-Covid", conclude di Sante.

Sulla stessa onda Michele Bernetti amministratore delegato della più grande cantina privata della regione, la "Umani e Ronchi" di Osimo, "Ancora presto per fare previsioni – dice – anche perché siamo in ritardo con la maturazione, ma un calo della produzione intorno al 20% ci può stare. Ma fare stime in questo momento è difficile. Se ci saranno aumenti? Difficile dirlo anche perché un po’ di rincari ci sono stati negli anni scorsi, ma in generale si sta notando un calo del mercato dopo il boom del 2022. Comunque va detto che il mercato va letto in maniera globale".

A livello mondiale come vanno i vini marchigiani?

"Direi che ci sono alcuni mercati che tirano ancora molto come Stati Uniti, Canada e la Scandinavia, stabile quello del Giappone. In calo invece è la Corea del Sud e in generale il mercato dell’Unione Europea".

Voi dell’Umani e Ronchi siete stati tra i primi ad aggradire il mercati asiatici: la Cina come sta andando?

"La Cina sta facendo segnare una flessione anche marcata per ragioni economiche interne. Ma questo fattore non vale solamente per noi, marchigiani e italiani e in generale, perché il calo dei consumi di vino sta colpendo anche la produzione francese. Il vino che va meglio? Il Verdicchio anche perché è il più conosciuto".

Ma gli orizzonti non sono per tutti uguali perche Stefano Antonucci delle cantine Barabara (Ancona), dice: "Un calo? Forse per chi ha avuto problemi con la peronospora, la malattia che colpisc le viti. Io non ho di questi problemi e la produzione dovrebbe essere sui livelli dello scorso anno ed anche nel corso di quest’anno io non ho risentito di un calo del mercato perché i miei fatturati sono gli stessi dello scorso anno".

m. g.