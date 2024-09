Emilia Romagna sempre più verde, dal 2020 al 2025 saranno 3,7 milioni gli alberi piantati

Bologna, 17 settembre 2024 – Dal 2020 a inizio 2025 saranno circa 3,7 milioni i nuovi alberi piantati nella regione Emilia-Romagna grazie a "Mettiamo radici per il futuro". Prosegue infatti, l'attuazione della misura promossa dalla Regione a inizio legislatura con l'obiettivo di incrementare la quota verde del territorio regionale per contrastare il cambiamento climatico, abbattere le polveri sottili e incrementare la biodiversità. L'Amministrazione regionale, che ha investito complessivamente circa 13 milioni di euro, continua a puntare sugli alberi, alleati preziosi per migliorare la qualità dell'aria, l'ambiente e il paesaggio, specie nelle città e nelle aree di pianura.

I dati, l'avvio, le modalità della nuova campagna di comunicazione e il programma della giornata sugli alberi, sono stati illustrati in conferenza stampa a Bologna, dall'assessora regionale alla Programmazione territoriale, forestazione e parchi, Barbara Lori. "L'obiettivo ambizioso che ci eravamo dati cinque anni fa è oggi una realtà concreta che, l'anno prossimo, potrà portare al risultato, quasi inimmaginabile a inizio legislatura, di un nuovo albero piantato per ogni residente dell'Emilia- Romagna" e continua Lori "Un altro risultato importante raggiunto è che abbiamo scongiurato la chiusura dei vivai pubblici regionali, salvando un presidio del territorio e posti di lavoro. Oggi vogliamo confermare e rilanciare questo impegno collettivo, di un'intera comunità, per costruire insieme un futuro più sostenibile".

Dal 2020 con l'avvio della campagna 'Mettiamo radici per il futuro' sono stati piantati circa 2,6 milioni alberi e altri 330mila si aggiungeranno entro fine inverno, con la nuova campagna di distribuzione gratuita alle cittadine e ai cittadini dell'Emilia-Romagna, 'Il tuo albero ti aspetta', che partirà il 1^ ottobre.

A questi si sommano gli alberi piantati grazie ai bandi rivolti a Comuni, Unioni di Comuni e imprese, per le infrastrutture verdi e blu e con interventi compensativi e di mitigazione per opere pubbliche. Una quota di 347.540 piante, cui se ne aggiungeranno 178.688 entro fine inverno e ancora altre 250mila con il progetto di naturalizzazione del Po a cura di Aipo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po.