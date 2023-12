Verso San Silvestro. Dal CaterCapodanno allo show di Max Giusti. La festa è nelle piazze

di Marco Principini

ANCONA

Non avete ancora deciso che cosa fare a Capodanno? Niente paura, perché ci sarà festa là fuori, nelle tante piazze delle Marche pronte a salutare l’arrivo del 2024. Una nostra guida.

ANCONA

Nel capoluogo il palcoscenico sarà piazza Cavour, protagonisti la comicità di Max Giusti, la musica d’autore degli Ex-Otago, il super dance party per ballare fino a tarda notte. Il programma: dalle 21.45 si esibiranno gli Ex-Otago, gruppo indie pop genovese, poi spazio a Max Giusti, col quale il pubblico brinderà alla mezzanotte. Gran finale con dj e vocalist di Superstar Party Disco e la musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. A Senigallia le luci del palco di piazza Garibaldi si accenderanno alle 23 con la voce di Marcello Cirillo, il maestro Demo Morselli e una band di dodici musicisti. A Jesi, invece, la festa di fine anno in piazza della Repubblica prevede dj set e dalle 23 il "Cosmic Sound, Disco & Funk". A Fabriano la grande festa è in piazza del Comune con dj-set.

PESARO

Qui dalle 21.30, in piazza del Popolo, ecco il primo CaterCapodanno, festa organizzata da Rai Radio2 e Comune di Pesaro. L’evento, in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, vedrà la partecipazione di Massimo Cirri e Sara Zambotti, storici conduttori di Caterpillar, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, cultura e divertimento. In attesa della mezzanotte spazio alla musica di grandi artisti, Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki. E un coro civico interpreterà dodici propositi di speranza per l’anno nuovo. La serata è a ingresso gratuito e il CaterCapodanno rappresenta un evento speciale che segna l’inizio di un anno importante per Pesaro, che sarà Capitale della cultura nel 2024. Fano promette il "Capodanno più divertente del mondo". Piazza XX Settembre sarà il fulcro di tutta la programmazione con il concerto dei ‘Cantautori clandestini’ della scuola di Riccardo Cocciante, che dalle 23 alle 2 regaleranno al pubblico una serata davvero indimenticabile.

MACERATA

La festa raddoppia con i Capodanni dal mondo e il Capodanno in piazza. Capodanni dal mondo interesserà quindici tra bar e ristoranti, che proporranno nei diversi orari del Capodanno di tutto il mondo specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte. A partire dalle 23 poi, in piazza della Libertà, spazio al divertimento con "We Love Dance 90-2000", per dare il benvenuto con musica e brindisi al 2024. Musica, animazione e dj set saranno trasmessi in diretta su Radio Linea con la presenza di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto.

A San Severino piazza del Popolo è pronta a festeggiare con un grande party gratuito. Dalle 22.30 live music con Spaghetti a Detroit e dance. A mezzanotte i fuochi d’artificio sul palco con brindisi, poi la musica di dj Patrick da Radio 105. A Recanati si festeggia in piazza Leopardi e a Porto Recanati "Ti porto Capodanno" in piazza Brancondi.

ASCOLI

La città del travertino brinderà al nuovo anno con una serata speciale in piazza del Popolo. In un’atmosfera resa suggestiva dalle luminarie, la notte di Capodanno sarà l’occasione per dare spazio alla musica dei talenti ascolani, che si alterneranno dall’orario dell’aperitivo fino a oltre mezzanotte. Dalle 23 grande show con i "La Rua", che accompagneranno il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte e all’immancabile brindisi per festeggiare l’arrivo del 2024. L’anno nuovo sarà aperto dallo spettacolo di Dardust, che poi (all’1.15 circa) lascerà spazio al dj set di Saturnino Celani, per far ballare tutti. Ingresso libero. A San Benedetto la notte di San Silvestro sarà targata "Bottega di Bobo", uno spettacolo di musica e animazione in piazza Giorgini che accompagnerà la città verso il brindisi di Capodanno. Dalle 22 dj Manuele Capannelli, Frank Silenzi, Pepi, musica e divertimento fino alle tre.

FERMO

Piazza del Popolo è pronta trasformarsi in una discoteca a cielo aperto: protagoniste Dehorah Conforti (tributo agli Abba) e poi la cantante Tracy Spencer: musica fino a notte fonda.