Via a Cosmoprof Asia. A Hong Kong in 60mila Cosmoprof Asia 2023, la joint-venture sulla bellezza tra BolognaFiere e Informa Markets, ha aperto ieri a Hong Kong con 2.400 espositori da 44 Paesi. 60.000 operatori attesi nei quattro giorni, una pietra miliare per i professionisti del business dell'Asia-Pacifico.