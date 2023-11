Via al progetto Vitality. Patto atenei-aziende Il progetto Vitality, finanziato col Pnrr, coinvolge le Università di Marche, Abruzzo, Umbria e vede l'ateneo di Macerata come leader del settore "Safina". Bandi a cascata per le aziende con stanziamenti di 16 milioni per facilitare trasferimento tecnologico e rendere più coerenti ricerca e imprenditoriale.