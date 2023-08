Via alla crescita digitale a Ancona: 7 milioni per i Comuni - Bando Regione La Regione Marche stanzia 7 milioni di euro per rendere le città e i piccoli borghi moderni, attrattivi e accessibili con la digitalizzazione. Il bando per i servizi digitali integrati mette a disposizione fino a 45mila euro. Domande fino al 24 novembre.