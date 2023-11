Villaggi turistici, aumentano le presenze

Cresce ancora nelle Marche il "Plein air", l’importante segmento turistico che racchiude le vacanze all’aria aperta. Il bilancio della stagione 2023 è stato al centro di un incontro nella sede di Confcommercio Marche ad Ancona, da Villaggi Marche. L’organismo rappresenta in regione ventidue tra le più importanti strutture del comparto. Il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti, ha illustrato i dati della stagione 2023, che ha portato un numero di presenze di 1.454.553 (gennaio-settembre). Aggregando il dato di Villaggi Marche a quello delle strutture di riferimento di Faita Confcommercio, il dato sulle presenze 2023 raggiunge i due milioni e 600mila. Gatti ha sottolineato dunque l’importanza del "Plein air" in termini quantitativi ma anche qualitativi, ricordando che "il comparto continua a crescere e anche in questa stagione ha avuto un significativo aumento delle presenze turistiche".