"Villaggio Coldiretti, il Piceno in vetrina"

"Che il Piceno diventi capitale italiana del made in Italy per un weekend è una straordinaria opportunità per le imprese, non solo dell’agroalimentare, e un’occasione irripetibile per la Città delle Palme". Così Gino Sabatini (in foto), presidente di Camera Marche, a pochi giorni dall’inaugurazione del Villaggio Coldiretti a San Benedetto, in programma venerdì alle 17. "Il Piceno è di nuovo al centro dei riflettori con eventi di caratura nazionale e internazionale – aggiunge –, penso al Villaggio Coldiretti ma anche alla Convention mondiale delle Camere di commercio italiane a Colli del Tronto e allo Smau Marche ad Ascoli. Finalmente si parla di azioni per il presente e di progettualità per il futuro". Il Villaggio Coldiretti è tra le più grandi kermesse nazionali sul cibo e sulla civiltà contadina. Da giorni la Coldiretti sta lavorando all’allestimento del Villaggio e ha omaggiato la città anche con la riqualificazione dell’ex bocciofila, nonché con la potatura delle palme sul molo sud. "Avremo un fitto palinsesto di iniziative – dice ancora Sabatini – che solo nel primo giorno, venerdì, offrirà oltre cinquanta attività tra degustazioni di vino, birra agricola e olio, showcooking, fattorie didattiche, dibattiti, corsi e altro".