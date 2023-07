Vipera della sabbia, qual è il serpente che ha morso il suo padrone a San Marino

San Marino, 4 luglio 2023 – La ceraste cornuta, dal nome scientifico ‘Cerastes Cerastes’ e comunemente chiamata vipera della sabbia, è un serpente velenoso diffuso in Nord Africa e in parte del Medio Oriente.

Rispetto agli altri serpenti della zona nordafricana, la vipera della sabbia ha una lunghezza ridotta, tra i 30 e i 60 centimetri, e possiede un corpo largo e tozzo. Come tutte le vipere la testa ha la caratteristica forma triangolare, ma ciò che la rende riconoscibile è la presenza di due piccole corna sopra gli occhi, da cui prende il nome.

È un cacciatore prevalentemente notturno e si ciba di piccoli roditori e lucertole, nascondendosi sotto la sabbia in attesa della preda. A dispetto dell’area in cui vive, questa specie non ama le alte temperature e predilige infatti un clima più temperato.

Il veleno della ceraste cornuta, sebbene causi dolore acuto nella zona in cui viene iniettato, non è mortale per l’uomo ed è raro che questo animale morda un essere umano. Sono stati riscontrati pochissimi morsi da parte dell’animale, tra cui il caso a San Marino che è un episodio più che isolato.

Anche se piuttosto aggressivo, questo serpente infatti tende a evitare il più possibile il contatto con l’uomo e, prima di mordere, produce un sibilo e scuote le spire nel tentativo di allontanare il malintenzionato.

È importante non confondere questa specie nordafricana con la vipera dal corno, diffusa in Italia in Friuli Venezia Giulia, in alcune aree del Bellunese e nel Bolzanino.