Vongolare del Cogevo, deroga per Civitanova

L’assessore regionale Antonini (in foto) ha presieduto, ieri, la seduta della consulta per l’economia ittica. Tanti i punti all’ordine del giorno, dalle compensazioni per l’aumento dei costi dovuti alla guerra, alla programmazione Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura). La consulta ha rinnovato l’autorizzazione in deroga per lo sbarco del pescato e lo stazionamento al porto di Civitanova di un numero contingentato di vongolare del Cogevo di Ancona.