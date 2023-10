Whirlpool-Arcelik, slitta il closing: "Nuova società entro aprile 2024"

FABRIANO (Ancona)

Slitta il closing per la nascita della nuova società, in area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), tra i turchi di Arcelik (75%) e gli americani di Whirlpool (25%): entro aprile del 2024. Lo ha ufficializzato la multinazionale americana in occasione della comunicazione dei risultati del terzo trimestre dell’anno. La transazione è stata approvata dalla Commissione europea, dalla Germania, dall’Austria e dalla Cina; l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha iniziato un’indagine approfondita di fase 2. "La transazione europea relativa al business Mda (major domestic appliances) è soggetta a determinate condizioni di chiusura, comprese alcune approvazioni regolamentari. Stiamo lavorando diligentemente con tutte le parti per chiudere la transazione il prima possibile e ci aspettiamo che si concluderà entro aprile del 2024", spiega Whirlpool. Nelle Marche sono interessati circa 1.500 lavoratori diretti: più di trecento a Comunanza (Ascoli) e il resto nel Fabrianese, in provincia di Ancona, tra lo stabilimento di Melano e la sede impiegatizia, dove c’è anche il polo unico della progettazione, quindi competenze di altissimo profilo. Sono previste ricadute anche per l’indotto. E veniamo ai dati relativi al terzo trimestre. Whirlpool lo ha chiuso con un aumento delle vendite nette del 3% su base annua e del 2,8% su base sequenziale, trainato dagli aumenti di quota di mercato nel Nord America e dalla forza del settore. Ricavi in crescita a 4,92 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro). L’utile operativo è salito del 21,5% a 322 milioni di dollari (305,32 milioni di euro) e il flusso di cassa operativo è stato negativo per 660 milioni di dollari (625,81 milioni di euro) contro il rosso di 24 (22,76 milioni di euro) dell’analogo periodo precedente. "Continuiamo a raggiungere i nostri obiettivi operativi", ha detto il presidentre e ad Marc Bitzer. Le azioni di riduzione dei costi – fa sapere il gruppo – hanno portato a un beneficio di circa 300 milioni di dollari anno su anno nel terzo trimestre. Dichiarati dividendi per il quarto trimestre di 1,75 dollari per azione. "Le azioni di riduzione dei costi sono in linea per fornire oltre 800 milioni, con un beneficio di circa 300 milioni di dollari nel trimestre – dice Jim Peters, chief financial officer Whirlpool –. Queste azioni, unite alla trasformazione del nostro portafoglio che crea valore, ci danno la fiducia per continuare a finanziare l‘innovazione, la crescita, il ritorno agli azionisti".