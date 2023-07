Wider e la casa dei catamarani Maxi struttura nel porto di Fano

FANO (Pesaro)

Il primo catamarano di 29 metri e largo 12 a propulsione ibrida della Wider scenderà in acqua a settembre. Perché è stata ultimata la prima arcata del grande capannone costruito nell’arco di 10 mesi sull’area portuale di Fano. Il secondo sarà varato a fine ottobre. Una corsa contro il tempo quella della Wider con un investimento da 18 milioni di euro. "In totale sono 9 mila e 400 metri di struttura solo industriale e saremo in grado, ultimati i lavori per la fine dicembre, di lavorare tra le 15 e le 16 imbarcazioni l’anno", dice l’amministratore delegato della società Fabio Fraternale. Una vera corsa contro il tempo quella del cantiere Wider che ha alla presidenza Marcello Maggi, anconetano, a capo di W-Fin-Sarl, la holding che detiene il 100 per cento del capitale della Wider, società che ha un altro capannone per la costruzione di yacht anche al porto di Ancona. "Il lavoro di squadra ripaga sempre – dice Marcello Maggi – . In questo caso la squadra non è rappresentata solo dalle persone di Wider, ma anche da tutti gli enti coinvolti. A partire dal comune di Fano, passando per le imprese di progettazione e quelle esecutrici, tutti hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo. Importante non solo per noi ma anche e soprattutto per la città. Lavorare in un sito come questo, all’avanguardia sia sotto il profilo architettonico che tecnologico, ci permetterà di agevolare le operazioni di allestimento e di facilitare le operazioni di consegna agli armatori di tutto il mondo che ci hanno dato fiducia e che verranno a ritirare la loro nuova barca a Fano".

In questo momento la società gestita da Maggi e Fraternale ha in portafoglio cinque catamarani da 29 metri tutti venduti ad armatori, tre europei e due americani. Messa a punto tutta l’area produttiva ora Maggi e Fraternale passeranno al completamento con la costruzione dell’ala uffici nei quali prenderanno vita nuove tecnologie di impronta green legate alla nautica.

Nei progetti della società naturalmente non solo catamarani di 29 metri "che per spazi equivalgono ad uno yacht di 60 metri ed anche con meno personale", ma anche modelli più piccoli e quindi alla portata un po’ di tutte le... tasche.

Il coinvolgimento della città di Fano è uno dei temi più cari ai vertici della Wider perché "siamo molto contenti della risposta positiva di tutte le attività commerciali e industriali che hanno riposto fiducia in noi e che quindi ci spingono ulteriormente a proseguire nell’investimento con determinazione", conclude Fraternale. Tra le tappe in programma, una volta messo in mare il primo catamarano, anche un grande evento di presentazione al pubblico internazionale che ama questo genere di imbarcazioni. Ma ancora non si sa se verrà organizzato su Fano.

Maurizio Gennari