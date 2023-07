Zanzare, il vademecum: i consigli per combatterle

Modena, 1 luglio 2023 – L’ondata di caldo arrivata in queste settimane associata alle piogge sta favorendo il proliferare delle zanzare. Da una parte c’è la vegetazione che cresce più in fretta, dall’altra la creazione di ristagni d’acqua che contribuiscono ad aumentare l’umidità e l’arrivo degli insetti. E’ così importante, anche considerando le indicazioni del Piano regionale sulle Arbovirosi del 2023, ricordare l’importanza di mettere in atto interventi e azioni di prevenzione, per proteggere sé stessi e gli altri dalle punture.

Lo fa presente l’Ausl, sottolineando che anche i singoli cittadini sono chiamati a collaborare attivamente gestendo con molta cura gli spazi di loro pertinenza: è proprio qui, infatti, che si concentra la maggior parte dei focolai di sviluppo larvale.

L’Ausl sottolinea l’importanza di eseguire le periodiche disinfestazioni

Con l’alternarsi di caldo e brevi acquazzoni, infatti, occorre ad esempio ripetere il trattamento con prodotti larvicidi. Gli interventi larvicidi sono da effettuare in tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, anche quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei.

Importante inoltre svuotare qualsiasi tipo di contenitore in cui possa essersi raccolta l’acqua piovana; tra le azioni da effettuare regolarmente almeno fino a settembre, quella di tenere puliti i cortili e le aree all’aperto da erbacce, sterpi, e rifiuti di ogni genere; svuotare le fontane e le piscine non utilizzate o eseguire gli adeguati trattamenti larvicidi. Ancora, evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori, che devono essere dotati di copertura ermetica o di reti a maglie fitte.

Svuotare regolarmente e cambiare l’acqua nelle ciotole e abbeveratoi degli animali. Controllare infine le grondaie per mantenerle pulite. Particolari accorgimenti devono essere rispettati anche nelle aree cimiteriali (evitando l’acqua e riempiendo di sabbia umida i vasi, anche se contenenti fiori finti). A disposizione dei cittadini c’è l’app, ’ZanzaRER’, che fornisce consigli e informazioni utili per la lotta alle zanzare e dà la possibilità di registrare gli interventi con larvicidi effettuati con un aggiornamento automatico del calendario delle ripetizioni. Il sito dedicato è alla pagina: https://zanzaratigreonline.it/. Anche l’Azienda Usl di Modena ha predisposto una pagina informativa all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/zanzara.