ZetaBi, 70 anni da protagonisti Jeans tra jet set e alta moda

di Nicolò Moricci

AGUGLIANO (Ancona)

La ZetaBi di Agugliano (in provincia di Ancona) compie 70 anni: i suoi jeans vennero indossati da quasi tutto il mondo dello spettacolo e persino da Adriano Celentano, che venne scoperto proprio ad Ancona e che si fece ritrarre con addosso i jeans made in Marche all’allora Festival della canzone adriatica. Jeans che al molleggiato, per dirla tutta, portarono fortuna, dato che "Il tuo bacio è come un rock" divenne presto un vero e proprio successo. Nell’originale idea della fondatrice, la signora Carla Tina Zocchi, la moda era l’eleganza da portare tutti i giorni. E il made in Marche è nato proprio ad Agugliano, 70 anni fa. Dalla jeanseria al prêt a porter, fino alle grandi firme internazionali, la ZetaBi è sempre stata il punto di riferimento, l’eccellenza e il fulcro del settore abbigliamento per la provincia dorica. E da quel lontano 1953 lo è ancora.

Dalla signora del jeans, il timone è passato nelle mani dei figli, Olga e Bruno Brunelli, fino ad Alberto, che rappresenta la nuova generazione. E pensare che tutto iniziò con le ragazze della prima jeanseria, collaboratrici preziose (mai considerate semplici operaie), che negli anni ’70 crearono il mito del jeans. Per loro, la signora Carla creò dentro l’azienda un asilo nido.

Il jeans viveva un vero boom: da indumento militare e da lavoro, venne presto indossato da attrici, modelle e cantanti. Ad indossare i pantaloni di Ancona furono Jane Birkin, Brigitte Bardot, Twiggy e gli Abba. E Celentano si fece fare il manifesto con la chitarra a tracolla mentre indossava i jeans Zocchi di Agugliano, i più modaioli dell’epoca. E’ quello il tempo in cui la moda supera il concetto di bello e il glamour interpreta pensieri, concetti e idee all’avanguardia. Aderenti, a vita alta, o a zampa d’elefante: una rivoluzione che manteneva prima lo spirito ribelle e innovativo del ciuffo di Elvis e poi la protesta degli studenti, il ’68, per cui il jeans diventò sinonimo di condivisione.

Nel tempo, la ZetaBi cresce e si internazionalizza, esportando e lavorando via via per marchi sempre più famosi. Prende forma quel lusso che vede protagonisti Versace, Stella McCartney, Dolce e Gabbana, Jean Paul Gautier e molti altri. La ZetaBi si distingue per la qualità elevata e i costi competitivi. E oggi che è cambiato il mondo e dopo la pandemia che ha rivisitato il concetto stesso di vestire la moda, la ZetaBi è ancora sulla cresta dell’onda, con una solidità patrimoniale consolidata e un fatturato in forte crescita, che ha permesso di recuperare rapidamente le perdite del periodo Covid. Recupera lo sportwear e il jeans, ma si affianca anche la giubbotteria e il lusso, sempre con le firme più prestigiose che permettono un’esportazione rilevante, oltre il 50% della produzione. Adesso, la sfida (già intrapresa) è l’innovazione tecnologica e la produzione laser di precisione.