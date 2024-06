A Lido di Fano indietro nel tempo. Rewind Festival: musica, auto e film

Un viaggio a ritroso nei mitici Anni 80-90, con la terza edizione del Boomerang Rewind Festival, che da oggi a domenica 23 giugno animerà il Lido di Fano con attrazioni per tutte le età, giochi di una volta, spettacoli, concerti e prodotti enogastronomici a tema. Un realistico viaggio nel tempo, dato che parcheggiata per 4 giorni sul lungomare Simonetti, ci sarà anche la DeLorean DMC-10, l’auto della saga Ritorno al Futuro, uno dei film che sarà proiettato (sabato 22) nell’area Cineforum vicini al Club Nautico fanese dove venerdì 21 sarà invece possibile assistere, in compagnia di un ospite famoso sul cui nome vige il riserbo, al film Rambo a 40 anni della sua uscita nelle sale cinematografiche. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dalla presenza di 14 postazioni fisse a tema e da due palchi centrali, ribattezzati Stage1 (in Largo Seneca) e Stage2 (in piazzale Amendola), dove si vivranno i momenti clou della manifestazione e dove saliranno i grandi ospiti attesi, in primis la madrina Patty Pravo, cui spetterà il compito di aprire ufficialmente le danze con il taglio del nastro previsto per venerdì 21 giugno alle 19, cui seguirà un momento Karaoke e l’esibizione di Sergio Casabianca e le Gocce. Alle 22.30, l’eterna ragazza del Piper illuminerà il palco e tutto Largo Seneca, cantando alcuni dei brani che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, prima di lasciare spazio al dj set di Radio Studio+. Ma, anche se l’apertura ufficiale sarà venerdì 21, lo show inizierà già doggi con ‘Aspettando Boomerang’ che quest’anno sarà a tema calcistico. Sullo Stage1, infatti, salirà il campione del mondo di Italia 82 Ciccio Graziani il quale, dopo l’intervista a cura del giornalista Gigi Brecciaroli, insieme ad altri ex calciatori (Canestrari, Cornacchini, Mei e Barbaresi) commenterà la partita di Euro2024 Italia-Spagna che sarà trasmessa sui due maxischermi installati su entrambi i palchi principali. Altra serata da non perdere sarà quella di sabato 22 dove gli special guest saranno addirittura due: direttamente da Zelig e Drive In arriva Marco Della Noce, il mitico ’Oriano Ferrari’ che, dopo un periodo di difficoltà di cui non ha mai fatto segreto, ha scelto Fano e la piazza di Boomerang per tornare ad esibirsi in pubblico. Ad anticiparlo sarà il comico e attore fanese Geoffrey Di Bartolomeo mentre a chiudere la serata sarà Marco Ferradini, il cantautore famoso celebre per la canzone divenuta cult ’Teorema’. Musica protagonista per 4 serate anche con prestigiose cover band come i Queen Mania (Queen Tribute), gli Zootv (U2 Tribute), Scarrafunky (Pino Daniele Tribute) e i Made in Italì (‘80 ‘90 Tribute).