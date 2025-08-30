’A me mi piace’ la musica di Alfa: "Porto in scena energia e positività"

Sedici settimane di classifica e una sfida continua per il primato con l’Anna di Désolée sono le medagliette che Alfa si appunta sul petto nell’attesa di chiudere stasera a Cattolica la fortunatissima estate di A me mi piace, il tormentone con Manu Chao ispirato all’eterna Me gustas tu. "Penso che stia arrivando a tante persone perché è una canzone semplice, sincera e positiva", assicura il venticinquenne cantautore genovese, all’anagrafe Andrea De Filippi, che all’Arena della Regina si regala l’undicesimo bagno di folla di un cammino che l’ha portato da un capo e l’altro dello stivale. "Oggi come oggi la vita del cantante è in modalità agonistica, perché l’impegno fisico e mentale è molto simile a quello degli atleti – ammette –. Un anno e mezzo fa, dopo Sanremo, il mio percorso ha preso una direzione di cui sono molto orgoglioso, felice di avere un pubblico che continua a seguirmi".

E lei come se la vive?

"Bene. Vista la reazione della gente, i motivi per essere felice non mi mancano. Il mio sogno sarebbe di fare come Ed Sheeran che se ne andava in giro con un pullman-studio di registrazione per poter scrivere canzoni tra un concerto e l’altro".

Con Sheeran ci ha suonato, gli ha chiesto consigli?

"Per lo studio mobile non ho ancora il budget, ma spero tanto di poterlo fare un giorno, perché l’adrenalina dell’esperienza live è stimolante per la creatività. Cantare assieme A Team ha rappresentato per me la chiusura di un cerchio, visto che la mia folgorazione per la musica è arrivata proprio guardando il video di quel pezzo alla tv".

Come si combatte lo stress?

"In famiglia come nel lavoro, sono circondato da persone che mi vogliono bene e sanno restituirmi la quotidianità di cui ho bisogno".

Com’è cambiato lo spettacolo rispetto al tour nei palazzetti?

"L’estate, per me, è fatta di concerti all’aperto: più energici, più spensierati. Così abbiamo tolto ogni tipo di ledwall per puntare su una scenografia ’cartacea’ in stile teatro lirico/musical con l’intenzione di portare sulle piazze un po’ dell’atmosfera teatrale dei live al chiuso. Non ho cambiato la band, che è la stessa dal 2021, ma abbiamo riarrangiato tutti i brani".

Cosa le ha portato il 2025, oltre ai concerti?

"Sono volato in Svezia, terra di autori e produttori incredibili. È andata decisamente bene, visto che A me mi piace con Manu Chao è nata lì. Poi sono stato in Giappone coi miei genitori. Non andavamo in vacanza assieme da quando avevo 13 anni e mi sembrava arrivato il momento di riprovarci".

Lei era fan di Manu Chao fin da bambino.

"Già, in auto coi miei sentivamo spesso Clandestino. Grazie al mio manager (Claudio Ferrante, ndr) l’ho conosciuto a un suo concerto a Milano: mi ha fatto pure una dedica sull’ukulele, che ho imparato a suonare grazie proprio a Me gustas tu".

Una volta la canzone per un ragazzo era il fine. Oggi, invece, spesso è il mezzo.

"A volte ho la sensazione che la musica sia un pretesto. Non è sbagliato. Ma il pubblico è intelligente: capisce chi fa questo mestiere per urgenza e chi per convenienza".

L’artista italiano che stima di più?

"Cesare Cremonini. Perché ha iniziato dall’alto e poi ricominciato tutto partendo da zero per tornare ancora più grande di prima. Fra gli artisti italiani è quello con la visione della propria musica più chiara. Ed è questo a rendermelo un idolo assieme a Jovanotti".

Un’ultima curiosità, come si vede a trent’anni?

"Papà".