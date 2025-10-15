A Montelupone misteri e magia

Torna anche quest’anno l’Halloween Mistery Fest di Montelupone, comune marchigiano in provincia di Macerata: tre giornate intense, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, dalle 15 all’1 di notte (ingresso gratuito – ad esclusione degli spettacoli, sia itineranti che a teatro). Un weekend lungo che permetterà a tutti i partecipanti di farsi circondare dallo speciale mix di magia, mistero e avventura che permeerà il borgo antico, tra spettacoli, giochi interattivi e attività dedicate ai ’cuor di leone’ e ai meno temerari. Definito dagli organizzatori ’Il primo Halloween storico d’Italia’, nelle ultime due edizioni ha richiamato 5mila persone: quest’anno propone quattro spettacoli per tutta la famiglia.