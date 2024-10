A Pupi Avati premio alla carriera

Al grande regista Pupi Avati sarà assegnato il Premio Pascoli alla carriera. Promosso dall’associazione Sammauroindustria, il premio viene attribuito a discrezione della giuria a personaggi che si siano distinti nelle varie arti a livello internazionale sul poeta sammaurese. La consegna del Premio Pascoli al regista è in programma domenica 3 novembre alle ore 16.30 a Villa Torlonia-La Torre a San Mauro Pascoli, luogo dall’alto valore simbolico per avere segnato la biografia di Giovanni Pascoli, ma anche per lo stesso Avati che proprio lì ha girato alcune scene del film ’L’orto americano’ presentato nell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sempre nel pomeriggio di domenica sarà presentato il libro da cui è tratto il film, con Avati in dialogo con Gianfranco Miro Gori.