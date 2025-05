A Scandiano l’amore diventa una festa

FestivaLove 2025 è in scena a Scandiano dal 30 maggio al primo giugno, con un colpo di coda il 2, nella giornata che celebra la festa della Repubblica. Giornate piene di eventi, per accendere l’amore e parlarne in ogni forma in cui si esprime, attraverso musica, letteratura, filosofia, arti circensi, disegno dal vivo, solidarietà ed enogastronomia. A fare gli onori di casa, anfitrioni della manifestazione, l’attrice Eleonora Giovanardi e il drammaturgo, regista, scrittore Emanuele Aldrovandi, che escono dal loro campo d’azione per dialogare con gli ospiti e accompagnare il pubblico in questa avventura all’insegna dell’amore, nella città che ha dato i natali a Matteo Maria Boiardo, autore de ’L’Orlando innamorato’.

Davvero tanti gli ospiti che si alterneranno sui palchi scandianesi. Il festival accoglierà infatti personalità di spicco del mondo della cultura, della musica e dell’informazione. Alice, eccezionalmente con l’Orchestra Filarmonica Italiana, proporrà un omaggio a Franco Battiato con il concerto ’Eri con me’ nell’anno dell’ottantesimo del maestro siciliano (il 30 maggio alle 21,30, con ingresso libero). Mentre Irene Grandi salirà sul palco di piazza Fiume per celebrare i suoi 30 anni di carriera con la prima data del tour estivo ’Fiera di me’ (31 maggio alle 21,30, ingresso libero).

Tra i momenti più attesi lo spettacolo teatrale ’Arrivano i Dunque’ di Alessandro Bergonzoni, domenica primo giugno alle 21,30 (unico appuntamento a pagamento. Il biglietto è di 15 euro e si può acquistare su Vivaticket oppure alla biglietteria del Teatro Boiardo).

E poi – lunedì 2 giugno alle 16, al Teatro Boiardo, con ingresso gratuito su prenotazione – Paolo Hendel è protagonista dello spettacolo ’Tempi moderni’. Scritto da lui insieme a Marco Vicari, con musiche dal vivo suonate da Michele Staino, al contrabbasso, e Renato Cantini, alla tromba.

I Giardini della Rocca si confermano il cuore culturale del festival, ospitando una serie di conferenze e talk show con alcuni tra i più noti divulgatori e pensatori italiani. Tra cui, Corrado Formigli, giornalista, volto noto di ’Piazzapulita’ su La7, aprirà il festival venerdì 30 maggio con un incontro dal titolo "Reinnamorarsi dell’informazione". Ci sarà inoltre La Ragione di Stato, collettivo narrativo specializzato nella narrazione sportiva, Stefano Ardito, giornalista e scrittore, Alessandro Mamoli giornalista sportivo e l’ex campione e commentatore Matteo Soragna.

Ancora: Gino Castaldo, critico musicale, e il filosofo Piergiorgio Odifreddi che presenterà il suo nuovo libro ’Incontri ravvicinati tra le due culture. Dialoghi sull’umanesimo’. Roberta Recchia e Annalisa Cuzzocrea parleranno poi di letteratura e legami nei loro incontri domenicali, presentando rispettivamente ’Io che ti ho voluto così bene’ ed ’E non scappare mai’. Nicolò Govoni, attivista e narratore di storie di solidarietà globale, chiuderà domenica sera con lo spettacolo ’L’uomo che costruiva il futuro’.

Programma completo su www.comune.scandiano.re.it oppure www.festivalove.it