A teatro tra i reperti. Lenz Fondazione entra nei musei dell’Alma Mater

Portare il teatro contemporaneo nei musei. ‘Ri-significare’ le collezioni per renderle sempre più accessibili e inclusive. È il progetto di creazioni site-specific ideato da Lenz Fondazione, vincitrice del premio Ubu 2024, per il sistema museale dell’università di Bologna. Si parte dalla sala di Ostetricia di Palazzo Poggi, in via Zamboni, che mercoledì, giovedì e venerdì alle 18, ospita ‘Altro Stato’. Protagonista è Barbara Voghera, attrice con Sindrome di Down e che fa parte dagli inizi degli anni 2000 di alcuni dei più importanti progetti performativi di Lenz. La sala, che fu ideata nel Settecento dal medico bolognese Giovan Antonio Galli, ospita una collezione di tavole anatomiche in cera, modelli d’argilla e strumenti chirurgici. Maria Federica Maestri, direttrice artistica e compositrice teatrale della Fondazione Lenz li definisce "meraviglie horror" accanto alle quali si posiziona l’opera site specific che, in questo caso, non vuol dire solo "stare in un luogo - precisa - ma dialogare profondamente con la sua tessitura concettuale". Lo spettatore si ritrova così a misurarsi ‘intimamente’ con l’attrice, come all’interno di un "grande grembo materno", dice Maestri. Tratto da ‘La vita è sogno’ di Pedro Calderón de la Barca, ‘Altro Stato’ pone il quesito dei quesiti: cosa sia la vita; arricchendosi di un altro, enorme enigma filosofico: "Chi sono io?". L’installazione, la regia e i costumi sono di Maestri, mentre la musica è di Claudio Rocchetti e Johann Sebastian Bach. Il costo del biglietto è di 7 euro (intero) e 3 euro (ridotto per studenti Unibo e Ababo).

Le altre due performance, ‘Haiku_Dove prima era bosco’ e ‘Haiku_Dove prima era acqua’, interpretate dall’attrice Sandra Soncini, sono invece ricreate per dialogare con le collezioni di Zoologia e Anatomia Comparata. Andranno in scena nel mese di ottobre 2025, ma le date sono ancora in via di definizione. La prima racconta come il verso viva già dentro ogni cosa materiale e immateriale, memoria e presente come immagine sfuggente, strisciata di luce e ombra come taglio di sole tra rami di querce, onda ritmica e rifratta. Mentre la seconda, tra scheletri di capodoglio e di altri animali acquatici, rievoca invece l’elemento dell’acqua, attraverso i versi dedicati al sentire liquido di Bacchini, William Butler Yeats e Giovanni Pascoli.

Lo definisce un "nuovo tassello", Giuliana Benvenuti, presidente del Sistema museale di ateneo. "Il progetto conferma l’impegno nell’intrecciare linguaggi artistici e ricerca - prosegue -, per rendere i nostri musei sempre più vivi e accessibili a pubblici diversificati". Maestri si sofferma invece sul "processo di restauro e di reinvenzione del potere immaginifico delle opere", dopotutto l’obiettivo è "far riflettere sulla lettura dinamica dei reperti attraverso azioni performative che abitino la contemporaneità, che riportino al centro del luogo museo la funzione poetica originaria". Informazioni sulle prossime date disponibili su: www.sma.unibo.it/agenda.