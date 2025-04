A Villa Torlonia una serata di festa per gli 80 anni della cooperazione

La festa per gli 80 anni della Liberazione si intreccia con gli 80 anni della fondazione in Romagna di Legacoop. Per questo, Legacoop Romagna propone una piccola festa del teatro per gli 80 anni di Libertà dal titolo ‘Che pace, la sera!’. Si terrà il prossimo sabato, 26 aprile, a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (in provincia di Forlì-Cesena) alle ore 17,30. A salire sul palco, per primo, l’attore Denis Campitelli con storie, aneddoti e poesie. A seguire Annalisa Teodorani con un omaggio in versi poetici a Giovanni Pascoli nel 170esimo della nascita. Si torna al teatro con ‘Il problema non è e non fu mai nullo’ di Roberto Mercadini (nella foto). Si chiude con la musica popolare di ‘Ciuma & Adele’.

A intervenire sul palco anche il sindaco, padrone di casa, Moris Guidi, e l’assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni. Non potrebbe essere Romagna se non si finisse con un aperitivo. Un momento per rendere omaggio al ruolo e al valore della cooperazione attraverso la narrazione teatrale, la poesia, la musica e l’aperitivo. Per informazioni è possibile contattare il 370 3685093 o spettattore@sillaba.org. L’ingresso oltre che essere libero e gratuito, è anche gradito. L’evento è promosso da Legacoop Romagna, Comune di San Mauro Pascoli, Parco Poesia Pascoli, Villa Torlonia Teatro, Sillaba Teatro Parola.

ma. bo.