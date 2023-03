L'abito da sposa di Laura Pausini: come era (tra perle e guanti lunghi)

Il vestito da sposa di Laura Pausini

Solarolo (Ravenna), 22 marzo 2023 – Non il solito abito da sposa. Questa mattina, Laura Pausini per il matrimonio con il chitarrista Paolo Carta ha scelto un completo semplice, che di tradizionale mantiene solo il bianco e il velo di tulle (foto): un abito in raso perlaceo, girocollo, che scende lungo e morbido, con sopra un blazer bianco dal taglio maschile. Ai piedi classici décolleté bianchi con un po’ di tacco e il cinturino alla caviglia.

9 foto Dopo più di dieci anni insieme è arrivata il matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta. "Abbiamo detto sì", ha annunciato la cantante sui social

Un wedding dress semplice, dunque, elegante ma anche un po’ irriverente; un gioco di contrasti, quello scelto dalla cantante di Solarolo per il suo matrimonio che ha sorpreso un po’ tutti. Non a caso, la sua dolce metà, Paolo Carta, ha indossato un look total black in pendant con le fedi nuziali nere.

Le perle e i guanti lunghi

Un ricercato contrappunto, probabilmente, se ci si focalizza sulle perle indossate da Pausini al collo, come orecchini a lobo e anche fermaglio sui capelli: gemme simbolo di raffinatezza che richiamano la scelta dei guanti bianchi lunghi, dall’altro gioca al contrasto con le fedi e la giacca che la riportano ad un mannish style, contemporaneo e leggero, ma non per questo meno pretenzioso.

Ricco e fiabesco il vestito della piccola Paola, 10 anni, la damigella d’onore che tra pizzi e sorriso smagliante.

La location

La cerimonia si è svolta a Solarolo, a casa dei genitori della popstar: gli invitati (amici strettissimi e parenti) erano convinti di partecipare a una cena per il trentennale della carriera di Laura e invece si sono ritrovati al matrimonio. Le foto e i video spopolano sul web: la cerimonia è stata incorniciata da una scenografia jungalow chic tra fiori colorati, l’immancabile chitarra e candele a terra che circondano la seduta dei due sposi.

Il blu è il colore dominante, tra il pavimento, le tende e l’addobbo floreale che riempie lo spazio dove sono seduti anche gli invitati, in un clima sospeso ed intimo. Sopra di loro, due mazzi di fiori massimalisti in magenta che completano la tavolozza.

Tra gli ospiti d’onore anche Lila, la cagnolina Maltese di Laura, che dalla compostezza del quadro irrompe nella scena e come in un tableau vivant e si accomoda sulla poltrona per farsi spazio e crearsi un comodo giaciglio in pole position.