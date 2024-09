Accorsi nella ’sua’ Riviera: "Vacanze e ricordi qui"

Ritorno in Romagna per Stefano Accorsi, che in questi giorni ha trascorso un periodo di vacanze a Riccione. "Questa estate siamo stati in vacanza in Puglia e in montagna ma ci siamo voluti ritagliare un po’ di divertimento e relax anche a Riccione, in questa settimana di fine agosto – ha raccontato l’attore Accorsi –. In Romagna ci troviamo sempre molto bene, ci sono tantissimi servizi e i nostri piccoli si divertono moltissimo. Non potevamo perderci una scivolata all’Aquafan, dove il divertimento è unico". A rafforzare il suo legame con il territorio, l’attore bolognese, qualche giorno fa aveva scritto sui suoi social: "A 11 anni i miei presero uno stabilimento balneare a Porto Garibaldi (Ravenna) e fino a 17 anni le estati le ho passate lì, lavorando ma divertendomi anche tanto. A 18 anni ho preso il brevetto da bagnino di salvataggio e ho fatto anche quella stagione. È bello conoscere questa sabbia come le mie tasche".

E sulla sabbia, quella di Marina Romea, si è potuto ballare quest’estate, assieme a dj Moro. Continua infatti anche in queste giornate il racconto dell’estate attraverso le foto dei nostri lettori. "Per fortuna che ci sei – scrive una lettrice al nostro giornale –. Con la musica intrattieni la gente sulle spiagge di Marina Romea. Musica rock funk e tanto ritmo per il nostro dj Moro che fa ballare grandi e piccini". E a proposito di piccoli, in questi ultimi giorni di agosto ecco Cristian in acqua a Cattolica. Potete ancora inviare le vostre foto scrivendo a carlino.estate@ilcarlino.net.