AC/DC: il grande rock torna a correre in pista

Un anno dopo i 100mila di Campovolo, e a ormai due lustri di distanza dai 92mila di Imola, i leggendari AC/DC tornano in Italia. E scelgono per la seconda volta l’Emilia-Romagna (anziché lo stadio San Siro di Milano, come sembrava in un primo momento) per l’unica tappa tricolore del loro tour europeo. L’appuntamento per i fan della band australiana è, come nel 2015, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La data da segnare in agenda è domenica 20 luglio.

Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitarra ritmica), Matt Laug (batteria) e Chris Chaney (basso) riporteranno il grande rock in una regione che già può contare sugli show autoctoni di Vasco Rossi (11-12 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna) e Luciano Ligabue (21 giugno, sempre Rcf Arena di Reggio Emilia). Il tutto nell’ambito di un calendario di grandi eventi dal vivo in Emilia-Romagna completato dai concerti pop di Cesare Cremonini (19-20 giugno al Dall’Ara, anche qui si gioca in casa), Max Pezzali (12 luglio sempre all’Autodromo) e Katy Perry (2 novembre Unipol Arena di Bologna).

A Imola gli AC/DC scriveranno il secondo capitolo di una storia iniziata come detto nel 2015. All’epoca, con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari orfano dal 2006 sia della Formula 1 (tornata nel 2020 e oggi di nuovo a rischio) che dell’Heineken Jammin’ Festival, Johnson e soci riportarono i grandi eventi in riva al Santerno. Arrivarono in 92mila per suggellare il ritorno della band in Italia cinque anni dopo l’ultima esibizione allo stadio Friuli di Udine.

A dispetto della carta di identità dei protagonisti della band, fu un successo enorme. Migliaia di corna (marchio di fabbrica della band) illuminarono il paddock dell’Autodromo e la mitica collina della Rivazza. "Dubito che la nostra città abbia ricavato un vero beneficio da un concerto rock paludato di sciocche diavolerie", avrebbe detto qualche tempo dopo in un’omelia l’allora vescovo Tommaso Ghirelli.

Johnson, innamorato di Imola da quando nel 2013 provò in riva al Santerno una Lamborghini per un programma tv su Discovery, stregò tutti pur sfruttando pause frequenti. E lo stesso fece Young. L’auspicio degli organizzatori (e dei fan) è continuare a fermare idealmente le lancette del tempo (Young compirà 70 anni il 31 marzo e Johnson addirittura 78 il 5 ottobre) ancora per una notte."Imola è tornata ed è protagonista con il suo Autodromo, non solo con i motori e gli eventi sportivi, ma anche con la musica", gongola il sindaco Marco Panieri.

I biglietti (nominali) per l’unica tappa italiana della band saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 11 di venerdì per un acquisto massimo di quattro biglietti per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per tagliando a partire dal 20 giugno. Barley Arts, che da tempo ha ingaggiato una giusta battaglia contro i siti di secondary ticketing, invita i fan a non affidarsi a tali circuiti di vendita.

Non si conoscono ancora i prezzi dei biglietti, si sa solo che i bambini fino ai sei anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto; mentre dai sette anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni. Gli accrediti delle persone con disabilità sono gestiti dalla Onlus Mani Amiche. È possibile fare richiesta a partire dalle 11 di venerdì – in contemporanea con l’apertura delle vendite al pubblico – unicamente su ManiAmicheOnlus.org.

Per rimanere aggiornati sul concerto è già possibile scaricare dagli store digitali ‘Barley Arts x ACDC’, un’app gratuita che si popolerà con tutte le informazioni utili. Apriranno lo show i ‘The pretty reckless’. Virgin Radio è radio ufficiale dell’evento (come nel 2015); Rockol media partner.