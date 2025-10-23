’Acini di furore’: mosaico di sogni dietro le sbarre. Torna la rassegna ’Trasparenze di Teatro Carcere’

Quinta edizione in arrivo per ‘Trasparenze di Teatro Carcere’, la rassegna itinerante organizzata dal Teatro del Pratello di Bologna. Il filo conduttore dei 14 spettacoli, realizzati da 8 compagnie di 9 istituti penitenziari, è Antonin Artaud, attore e drammaturgo francese che, durante gli Anni ‘30 del Novecento, venne internato in manicomio per sette anni. "La sua vita - spiega Salvatore Sofia, del Teatro dei Venti di Modena - rappresenta il paradigma perfetto attraverso cui esplorare il rapporto tra creatività e luoghi di reclusione". L’inaugurazione del festival si terrà domani alle 20,30 nella Sala delle Ciminiere del MAMbo a Bologna, dove la Compagnia delle Sibilline della Casa Circondariale di Bologna metterà in scena ‘Acini di Furore’ (foto) di Paolo Billi. Le performance di Chiara, Ilenia, Stefania, Sonia e Naomi, eccezionalmente fuori dal carcere della Dozza, saranno accompagnate dal violoncellista Antonio Raco e dalle musiche composte dagli studenti del Conservatorio Martini, diretti dal maestro Aurelio Zarrelli, mentre le scenografie sono state realizzate dalle stesse detenute. L’11 dicembre alle 10 e il 12 alle 16, invece, la compagnia si esibirà sul palco della Dozza con il dramma diretto da Billi ‘Le Figlie del Cuore capitolo secondo: Cenci’. Completa il palinsesto bolognese ‘Prologo. La voliera’, un reading di testi curati da Viviana Venga e scritti dai ragazzi del carcere del Pratello, in calendario il 21 novembre. La tappa di Modena si apre il 22 novembre alle 19 al Teatro dei Segni con ‘Macbeth Prova Aperta’, diretta da Stefano Tè e recitata dal gruppo della Casa Circondariale di Modena e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. La programmazione sotto la Ghirlandina prosegue con tre letture: ‘Voci assurde, corpi crudeli’: ‘Non io’ e ‘Come È’ il 9,10 e 11 dicembre alla Casa Circondariale S. Anna e ‘Peggio Tutta’ (9, 12 e 13 dicembre a Castelfranco Emilia. Doppio appuntamento nel carcere di Ferrara: il 4, 5 e 6 dicembre ‘Where Have all the Flowers Gone’ di Marco Luciano, mentre il 22 verrà messo in scena ‘Un Pinocchio per Artaud. Primo Studio’ di Daniele Giuliani e Horacio Czertok. La rassegna tocca anche i Reggio Emilia, Parma, Forlì e Ravenna.

Filippo Biondi