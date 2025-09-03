’Acqua’: come sarà il domani . Spettacoli e incontri itineranti

La cultura come vettore di consapevolezza per affrontare i cambiamenti climatici e territoriali: è questa l’idea alla base di ‘Acqua’, rassegna curata da Ater Fondazione in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che dal 13 settembre al 5 novembre propone undici appuntamenti tra spettacoli, concerti e approfondimenti scientifici in dieci Comuni della Bassa Romagna, tutti territori colpiti dalle recenti alluvioni. "Il progetto – spiega Natalino Mingroni, presidente di Ater Fondazione – nasce dall’idea del teatro come luogo di aggregazione sociale, accessibilità e riflessione sui problemi del presente". E infatti tutti gli eventi avranno un costo simbolico (5 euro), e quello di apertura sarà a ingresso gratuito: il 13 settembre ,al Pavaglione di Lugo, gli attori Stefano Accorsi, Anna Ferzetti e lo scienziato Giulio Boccaletti saranno protagonisti di ’Terre d’Acqua’, una "conferenza immaginaria" che esplora il mondo come potrebbe essere tra cent’anni, alla luce delle crisi climatiche. Lo spettacolo ha debuttato il 24 maggio all’Arena del Sole di Bologna, durante il Festival sullo Sviluppo Sostenibile.

Segue una produzione del Teatro delle Ariette, la cena-spettacolo ’Attorno a un tavolo’ (19-21 settembre, a Sant’Agata sul Santerno), quindi ’Una riga nera al piano di sopra’, prodotto da Ert e di e con Matilde Vigna (28 settembre, Bagnara di Romagna), che lega la memoria dell’alluvione del Polesine del 1951 alla ricerca d’identità di una giovane donna di oggi.

Non mancano le conferenze: il 29 settembre Stefano Mancuso, neuroscienziato e divulgatore scientifico, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, terrà una lectio magistralis al Teatro Goldoni di Bagnacavallo sul ruolo delle piante nel contrasto alla crisi climatica, mentre il 18 ottobre Andrea Giuliacci, noto meteorologo, affronterà gli scenari futuri del clima.

Spazio anche alla musica: la Toscanini Academy sarà a Fusignano (3 ottobre) e Massa Lombarda (9 ottobre), rispettivamente con un omaggio al jazz funk blues e un viaggio tra musica e cinema. L’11 ottobre a Russi, l’ensemble diretto da Gianni Maroccolo dialogherà in musica con il filosofo Telmo Pievani sul rapporto tra migrazioni e cambiamenti climatici, mentre il 14 ad Alfonsine l’attrice Elena Bucci porterà in scena ’Canto alle vite infinite – Terra mater matrigna’. E, come ha sottolineato l’assessore regionale Gessica Allegni, "la rassegna permette di creare positive contaminazioni nei Comuni della Bassa Ravennate con realtà importanti della nostra regione". Un esempio è la collaborazione con la Cineteca di Bologna: il 24 ottobre alla Chiesa del Pio Suffragio di Cotignola sullo schermo ci sarà ’The Navigator’ di Buster Keaton, sonorizzato dal vivo dal pianista Daniele Furlati. Il progetto si chiude il 5 novembre al Teatro Comunale di Russi con ’Golem – È fango il mondo’ di Mariasole Brusa, produzione Biennale di Venezia con il sostegno del Teatro del Drago, che proietta il pubblico in un viaggio visionario ispirato al Golem e all’alluvione del 2023.