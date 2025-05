Agnese Pini ’La verità è un fuoco’

’La verità è un fuoco’ è un libro, ma è anche un’accettazione, una disponibilità a guardare in faccia le cose, la vita, senza più veli nè paure. È un libro edito da Garzanti, in questo caso il secondo scritto da Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! che sarà presentato martedì all’auditorium della Fondazione Mast di via Speranza, a Bologna, nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’.

E poiché Agnese Pini è giornalista per attitudine, oltre che per mestiere, è inevitabile che ’La verità è un fuoco’ parta da una domanda. La più semplice e la più difficile: "Papà, chi sei tu?". La risposta però qui si porta dietro altre domande perché suo padre era stato un sacerdote, don Pini. E per la figlia la scoperta arriva per caso, nel 1999, a 13 anni, con un album chiuso in un cassetto di casa. Ventisei anni dopo quella scoperta, il libro cerca di fare i conti con le verità della vita, che spesso in famiglia vengono tenute nascoste. I silenzi, i dubbi, i tasselli da rimettere insieme con fatica nel percorso di un’adolescente che diventa grande, e che continua a porsi domande importanti. A cominciare da quella che ci facciamo tutti: che cos’è l’amore? Che cosa spinge una persona – un uomo, un sacerdote – a lasciare tutto per un altro, per un’altra? Un incontro, con la giovane Mira, che spinge il giovane sacerdote a lasciare l’abito e diventare sposo e genitore, di Agnese e dei suoi due fratelli.

E se la storia di ’La verità è un fuoco’ è una vicenda precisa, le domande che la nutrono riguardano in realtà tutti. Le relazioni, la famiglia.

Martedì alle 18,30, al Mast, Agnese Pini sarà in dialogo con lo psichiatra Stefano Bolognini, in un incontro ad ingresso libero ma per cui è necessario prenotarsi, semplicemente entrando nel sito di Fondazione Mast.