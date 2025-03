Al Celebrazioni l’omaggio a Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra

L’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno stasera alle 21 al teatro Celebrazioni di Bologna propone ’Alla scoperta di Morricone’, tributo al grande compositore in un percorso di parole, suggestioni, e naturalmente tanta musica. In questa nuova versione, assieme alle musiche per ’Gli Intoccabili’, ’La Califfa’ e ’Canone inverso’ non mancheranno brani scritti per nomi come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, proposti in un’inedita versione sinfonica. Con l’Orchestra si alternano solisti di prestigio come Ferdinando Vietti (violoncello) e Stefano Benedetti (tromba).