Al Film Festival si ricorda la Milo

Arriva alla sua nona edizione il Ferrara Film Festival, che prende il via sabato al Cine Village di piazza Trento e Trieste, con un programma intenso di proiezioni e incontri fino a domenica 28. La serata d’apertura, alle 20, al Teatro Nuovo, vede ospite Valeria Marini e la consegna dei ’Dragoni d’oro all’eccellenza artistica’ al regista internazionale Abel Ferrara e all’attrice Carol Alt.Ci sarà anche un omaggio a Sandra Milo (foto), con la proiezione del doc ’Salvatrice - Sandra Milo si racconta’ di Giorgia Wurth, presente alla serata. Poi ’Firebrand’, di Karim Aïnouz, con Jude Law, Alicia Vikander, Eddie Marsan. I film in rassegna verranno presentati tra il Teatro Nuovo, la multisala Notorious Cinemas Ferrara e la Sala Estense. Tra gli ospiti attesi spiccano nomi di grande rilievo come Franco Nero, Anna Galiena, Katia Ricciarelli. Saranno inoltre presenti personalità come Enrica Fico Antonioni, Filippo Contri, Martina Ferragamo. Tutto il programma sul sito di Ferrara Film Festival.