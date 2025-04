Al Meeting spazio per i nuovi talenti

Costruire, edificare, re inventare la quotidianità, utilizzando la forza e la capacità di dialogo della musica, strumento privilegiato di comunicazione per i più giovani. È ispirato alla frase "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" del poeta T.S. Eliot, contenuta nei Cori della Rocca, che è il tema intorno al quale gravita l’edizione 2025 del Meeting di Rimini, il Meeting Music Contest, occasione preziosa per i nuovi talenti del pop nazionale per uscire dalla creatività coltivata nella propria cameretta e confrontarsi con il mercato. È una iniziativa nata all’interno del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza (che quest’anno avrà anche una appendice dentro Eufonica a Bologna il 10 e 11 maggio) e accolta dagli organizzatori del Meeting che, per il quinto anno consecutivo, la ospita. Una proposta rivolta a una generazione di artisti tra i 14 e i 40 anni, esordienti, che vogliono incontrare un pubblico vero, facendo vivere la propria musica nei grandi spazi, punto di partenza di possibili carriere capaci di trasformare un desiderio in una professione. Per partecipare bisogna presentare un brano inedito e una personale versione di una canzone di successo entro il 31 maggio, senza una particolare preferenza per un codice sonoro. Dal rock alla canzone d’autore, ogni linguaggio è ammesso . Saranno gli organizzatori a occuparsi di una prima selezione, che porterà alla scelta dei cinque cantanti che conquisteranno la serata finale, in programma il 26 agosto sul Palco Piscine della Fiera di Rimini, di fronte, oltre che a una platea vastissima di spettatori, a una giuria della quale faranno parte Giordano Sangiorgi del Mei, Otello Cenci, responsabile spettacoli del Meeting, e due importanti protagonisti della musica pop italiana contemporanea, Cristiano Godano, autore e interprete, leader di uno dei gruppi che hanno fatto la storia del nostro rock negli anni 90, i Marlene Kuntz, e ha appena pubblicato un disco come solista, e Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, vincitrice di X Factor 2020 e scelta da Manuel Agnelli come voce dello spettacolo Lazarus, opera rock scritta da David Bowie prima della sua scomparsa. A loro è affidato il compito di cercare l’artista che, più di tutti, avrà dimostrato di saper costruire nel deserto, secondo le parole di Eliot. Tanti i premi riservati al vincitore, che sarà invitato a fare un concerto all’interno del Mei 2025, dal 3 al 5 ottobre a Faenza, e potrà registrare un singolo presso uno studio professionale, disco che verrà distribuito sulle piattaforme digitali e sostenuto da una intensa attività di promozione. Con l’auspicio che dal Meeting sia il primo passo di un percorso che porti alla notorietà. Sui siti del MEI, www.meiweb.it e del Meeting, www.meetingrimini.org, tutte le informazioni per iscriversi.

Pierfrancesco Pacoda