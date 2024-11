’Alaska baby’. Cesare Cremonini e la rinascita

L’attesa è finita. C’è il titolo, ‘Alaska baby’. E c’è la data di uscita, il 29 novembre. E soprattutto ci sono la voce e la poetica di Cesare Cremonini che regala ai fan un nuovo album in studio. E mentre continua il primato in radio del singolo ‘Ora che non ho più te’, così come proseguono i sold out nelle tappe del tour negli stadi (ora anche a Padova e Torino), si svela questo nuovo lavoro che porta lontano, evocando spazi sconfinati. È un album "nato al confine – spiega la popstar bolognese – in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti. Il tema più importante di ‘Alaska baby’ è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e ci spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore".

E alla neve dell’Alaska rimanda anche la copertina dell’album: su uno sfondo bianco e minimale, due sfere colorate di uniscono formando un simbolo ispirato alla ‘Tomba Brion’ progettata dall’architetto e designer Carlo Scarpa: una visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima. Suggestivi anche i colori, che richiamano quelli delle aurore boreali che in queste ore tornano sui suoi profili social: proprio in quel suo viaggio dell’inverno 2023, infatti, ha visto la luce questo lavoro definito da Cesare "vitale come un disco d’esordio".

Un viaggio raccontato ora dalle dodici tracce , come a comporre un caleidoscopio di suoni e generi musicali diversi che si mescolano fra loro per portare la carriere venticinquennale di Cesare in territori inesplorati . Fra i brani, di cui Cesare è anche produttore artistico, si sente la voglia di andare oltre i propri confini. Oltre ‘Alaska baby’ e ‘Ora che non ho più te’ rientrano nell’album anche ‘Aurore boreali’, ‘Ragazze facili’, ‘Dark room’, ‘San Luca’, ‘Un’alba rosa’, ‘Streaming’, ‘Limoni’, ‘Il cuore è già tuo’, ‘Una poesia’ e ‘Acrobati’. Risuona come un omaggio alla sua Bologna, dunque, il brano ’San Luca’, al cui portico da due anni Cremonini regala luci speciali: chissà che non sia questa la traccia con l’attesa collaborazione con l’amico Luca Carboni, come anticipato dal Carlino.

Il disco si può già pre-ordinare sul sito https://cesarecremonini.bio.to/alaskababy , mentre sullo shop di Universal Musica Italia sarà acquistabile in formato 2LP colorato, 2LP nero e cd con la possibilità di partecipare a due esperienze. Pre-ordinando da oggi il doppio vinile colorato, infatti, si può accedere al firmacopie con l’artista al cinema Anteo Palazzo del Cinema (il 29 novembre a Milano), al Modernissimo di Bologna (30 novembre), al Teatro Amba Jovinelli di Roma (2 dicembre) e al Modernissimo di Napoli (3 dicembre). Pre-ordinando sempre da oggi il doppio vinile nero e il cd, invece, si potrà partecipare alla ticket pre-sale per acquistare i biglietti delle date già annunciate del tour ‘Cremonini live25’, comprese quelle sold out.