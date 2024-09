AlchimiAlchimie, magia a San Leo. Rivive il mito del conte di Cagliostro

La fantasia si mischia con la realtà tra le mura della rocca di San Leo (Rimini). Stasera va in scena l’appuntamento finale di AlchimiAlchimie: un’immersione tra occulto, mistero e magia. Un viaggio che passa attraverso mito storia, ripercorrendo le orme di Giuseppe Balsamo, noto come il conte di Cagliostro, arrestato dalla Santa Inquisizione per reati di eresia e pratiche occulte. Avventuriero, alchimista ed esoterista ebbe problemi con la legge a causa delle sue attività truffaldine in giro per l’Europa. Nel 1791 il conte venne arrestato e accusato di massoneria, truffa e soprattutto magia. Condannato inizialmente alla pena di morte, il verdetto si tramutò poi in ergastolo da scontare proprio a San Leo dove morì nel 1795. La sua figura rimane affascinante e controversa: considerato da alcuni un ciarlatano e da altri un uomo di grande conoscenza e capacità.

Questa sera il mito di Cagliostro riprende vita sulle alture della Valmarecchia con una due giorni, iniziata ieri, ricca di appuntamenti dedicati a storia, magia e leggenda. Un festival pieno di eventi culturali per spettatori di tutte le età. Conferenze storiche tenute dall’autore Filippo Grammatua, apericena e visite guidate alla fortezza. Un mercatino Alchemico con pietre, cristalli, ricettari e illusionismo; ma soprattutto tanta musica e stand gastronomici per le strade del centro storico del paese. Si inizia alle 18.30 da piazza Dante Alighieri con lo spettacolo di Stefano Paiusco e Stefania Riva I misteri di Cagliostro proseguendo fino alle 23.15 tra incontri, musica, apericena e mercatini; in una scaletta di appuntamenti fittissima. Aspettando il tramonto, alle 19.30 (in piazza Dante Alighieri) la musica si accende con Dead head chemistry, un tuffo tra folk, blues e musica country.

Spazio anche a giocoleria e magia per bambini dal pozzo di Cagliostro sempre alle 19.30 e a seguire Simone Cossignani traghetterà il pubblico tra le pagine esotiche della musica reggea e funky. Le sorprese non terminano qui. Alle 20 verrà servito un’apericena (a pagamento) e nel mentre si potranno ammirare le bellezze della rocca di San Leo con la visita guidata all’interno della fortezza. La serata poi continuerà tra momenti di fachirismo, cantautorato, danza orientale e tantissima magia.

Federico Tommasini