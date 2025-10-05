Alessia Piperno racconta: "Viaggiare mi ha insegnato ad arrendermi alla vita"

‘La vita, a volte, fa giri strani’ è l’ultimo libro di Alessia Piperno. Lei, di giri strani, ne ha fatti. Ha toccato picchi vertiginosi. Nel 2016 decide di lasciare l’Italia per esplorare il mondo in solitaria. Vive e lavora in oltre cinquanta nazioni e cinque continenti diversi, raccontando i suoi viaggi sui social. Il 28 settembre 2022, giorno del suo trentesimo compleanno, viene arrestata in Iran, dove trascorre 45 giorni nel carcere Evin di Teheran (lo stesso in cui è stata detenuta la giornalista Cecilia Sala). Dopo ’Azadi!’ (edito da Mondadori come quest’ultimo libro), dedicato all’esperienza in prigione, torna con un memoir sui tre luoghi – isole Samoa, Indonesia e Amazzonia – che hanno cambiato il suo sguardo sul mondo e su se stessa. L’autrice presenta il libro con Silvia Malacarne martedì, alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori di Bologna, in via Orefici.

Piperno, lei racconta che i viaggi l’hanno costretta a confrontarsi con tutto ciò da cui era sempre fuggita. Cosa cercava di evitare?

"Ho sempre avuto paura di perdere il controllo. Per fare un esempio: l’idea di bere mi mette a disagio, non sopporto la sensazione di essere anche solo leggermente alterata. L’esperienza in Iran ha amplificato questa paura. A Evin non avevo nulla tra le mani, e questo mi terrorizzava. Dopo Teheran sono andata in Amazzonia, lì ho iniziato a capire cosa voglia dire arrendersi. Ero solo un’ospite, accolta da Madre natura".

Qual è ’il giro’ più strano che ha fatto la sua vita?

"Sono diventata una scrittrice. Un sogno che ho tenuto nel cassetto, da bambina mi piaceva scrivere poesie. È sempre stato più difficile parlare, come se dentro di me esistessero due linguaggi, uno verbale e uno che applico mentre scrivo. Ora sto già lavorando al terzo libro".

Quando ha sentito l’esigenza di lavorare a questo memoir?

"Mentre scrivevo già il primo libro, perché avevo bisogno di raccontare la ‘ri-scoperta’ della vita dopo il carcere".

Se non avesse fatto la scrittrice e travel planner, cos’altro avrebbe voluto fare?

"La militare. Avrei intrapreso un percorso militare da pilota, è un mondo al quale mi sono avvicinata iniziando a fare paracadutismo. Mi sarebbe piaciuto anche lavorare con gli animali, ma non avrei potuto fare veterinaria, il sangue mi fa impressione...".

Una delle domande che si è posta nei suoi viaggi è ‘cosa mi rende felice?’. Alla fine lo ha capito?

"Sì, ma credo che la felicità non sia una condizione duratura. Possono esistere dei picchi di serenità. E più che allo slogan ‘alla ricerca della felicità’, credo nella ricerca della serenità".

Dunque, l’ultimo suo picco di serenità?

"Durante le mie presentazioni, ogni volta che vedo tra gli spettatori volti familiari, cari amici o persone che ho conosciuto grazie al libro precedente".