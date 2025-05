Alissa Jung presenta ’Paternal Leave’: "Un padre, una figlia e tutto cambia"

Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, Leo, una ragazza tedesca di 15 anni, decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico Paolo, che non ha mai conosciuto. Il film ’Paternal Leave’, debutto alla regia dell’attrice tedesca Alissa Jung, arriva il 9 maggio alle 21 al Bellaria Film Festival ed è la storia di questo incontro destabilizzante, che ridefinirà le due vite. Nel cast Luca Marinelli, marito di Jung, Juli Grabenhenrich – che saranno presenti con la regista in sala – e Arturo Gabbriellini, bolognese, figlio d’arte essendo il padre Edoardo Gabbriellini.

Alissa Jung, ’Paternal Leave’, il titolo del suo film, ha un doppio significato. "In inglese è il congedo parentale ma il gioco di parole che c’è dentro, quello dell’abbandono della parola ‘leave’, mi interessava molto. Mi piaceva anche il suono della definizione, perché paternal contiene un po’ di ‘eternal’ quando lo pronunci, quindi di eternità. Una persona mi ha fatto notare che dentro risuona anche ‘love’ come amore, quindi è più un gioco del suono che della parola e in generale a me dava un’idea di poesia, ecco perché abbiamo deciso di tenere il titolo in inglese, anche se solitamente in Italia non si fa".

Come ha scelto questa storia? "Il rapporto tra genitori e figli mi interessa da sempre. Accompagna ognuno di noi perché siamo tutti figli, tanti sono anche genitori, io sono madre e sono figlia, volevo indagare un tipo di relazione che mi accompagna da sempre. Alla fine ho scelto questa storia di un padre assente e di una figlia che arriva, che irrompe nella sua vita. È una scelta che ho fatto per avere un ’parco giochi’ che mi ha permesso di esplorare il rapporto genitore-figlio".

Un ulteriore ‘parco giochi’ che ha scelto è la Romagna col mare d’inverno, perché? "È stata una coincidenza, anni fa mi trovavo a Bologna in ottobre e mia figlia voleva andare al mare, siamo andate a Marina Romea. Ho trovato un posto bellissimo, molto affascinante, vuoto, gli stabilimenti chiusi. Avevo già in mente un’idea della storia, della figlia e del padre, e lì ’ho visto’ Paolo, che sta in questo posto riparato dove si è chiuso a mettere a posto la sua vita, a capire cosa vuole fare. Poi ho visto anche Leo, la ragazza, che arriva come il mare a rompere questa duna che ha costruito attorno alla sua anima. Il posto mi ha raccontato la storia".

Ha avuto qualche incertezza nel pensare di coinvolgere Luca Marinelli? "All’inizio volevo solo scrivere una sceneggiatura che non sapevo nemmeno se sarei mai riuscita a far diventare un film, ma quando stavo cominciando a sognare il film ho pensato che Luca sarebbe stato perfetto per questo ruolo. Perché lui porta questa profondità e questi mille strati che da regista mi permettono di giocare con il personaggio, di mostrarlo sia da stronzo sia da anima bella. In effetti ho riflettuto se fosse giusto al mio primo film, lavorare con una persona che conoscevo così bene, ma alla fine ho pensato che Luca è bravissimo, sarebbe stato davvero un peccato non proporgli il ruolo. La sua risposta è stata netta: ’io faccio come con ogni progetto, leggo e sento se mi emoziona, e se sono utile alla storia’. Lui fa così con tutte le sceneggiature. Per fortuna si è emozionato. Quando poi la cosa è diventata seria ci siamo messi comunque a capire come affrontare questo progetto insieme, valutando delle scelte, ma insomma, tanti pensieri alla fine sono risultati inutili, perché era bellissimo e facile lavorare insieme. Abbiamo gli stessi gusti e approccio alla recitazione, è stato facile comunicare".