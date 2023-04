Amici eliminato, è uscito Cricca: “Ma non smetterò mai di cantare”

Riccione, 30 aprile 2023 – “Basta, non posso più stare qui. Ma non smetterò mai di cantare”. È caduta dall’alto come una doccia ghiacciata l’eliminazione di Cricca, uscito dal Serale di Amici dopo un lungo percorso di crescita nella scuola del talent. È caduto, si è rialzato ed è andato in crisi tante volte. Ma nella settima puntata del programma, andata in onda sabato 29 aprile, quell’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi proprio non se l’aspettava. Un’unica parola: “Cricca”. E il sogno di vincere il talent si è infranto.

“Sono davvero contentissimo e non smetterò di fare quello che faccio”, ha detto a caldo il 19enne di Riccione. Era al suo quarto ballottaggio, ma ieri sera sembrava tranquillo come non mai. Nella snervante attesa di sapere chi avrebbero eliminati i giudici tra lui a Aaron – che invece era provato, certo di essere costretto a lasciare la casetta – ha perfino consolato l’amico, con lo sguardo certo di chi ce l’avrebbe fatta a salvarsi. E, invece, è finita. Almeno per ora. “Grazie Maria, davvero di tutto. Non credo tu possa sapere quanto io ti sia grato”. Poche frasi per chi lo ha sempre sostenuto. “Lo so”, ha risposto laconica la conduttrice. Ecco la classifica delle squadre: i nomi di chi resta in gara.

Riccione: “Sei l'orgoglio della tua città”

“Sei stato e sarai l'orgoglio della tua città: Riccione ti aspetta per festeggiare insieme la fine di una stupenda avventura e l'inizio di una carriera che non potrà che essere straordinaria. Grazie Giovanni per le emozioni che ci hai regalato”. È il post che, a notte fonda, la città di Riccione ha voluto dedicare a Cricca sulla pagina Facebook ufficiale. E subito una cascata di reazioni: tutti sono dalla parte di Cricca.

“Cricca per me eri già un orgoglio qualche mese fa, quando ti avevano eliminato e poi riammesso ad Amici. Hai dimostrato tanto, non solo di avere talento, ma anche un grande cuore. Ora ti aspettiamo a Riccione per l’inizio di una nuova grande storia. Grazie Giovanni”, è il commento della consigliera regionale di zona, Nadia Rossi.

Aaron: “Senza di te muoio”

“Cri è pazzesco. Giovanni è stato il mio compagno di stanza. Ho capito di volergli tanto bene nei miei momenti di annullamento, nei momenti di ansia forte. Quando ansia mi annulla, cerco una risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: Buttiamoci, impariamo a vivere", ha raccontato Aaron a Maria De Filippi prima di conoscere il verdetto del trio Malgioglio-Bravi-Gioffrè.

Si è salvato, ma con un nodo in gola: “Qua dentro senza di te muoio”. Ma, prima di uscire, un momento tutto loro: “Ci dobbiamo fare ultima partita a ping pong, l’abbiamo inventato noi”, gli ha proposto Cricca.

Wax: “Mi hai reso migliore”

Giovanni è stato il concorrente più amato del talent. Lo hanno dimostrato le parole di forte amicizia di Ramon, eliminato durante la sesta puntata, e il sostegno di Lorella Cuccarini durante l’ultima crisi di Cricca nel daytime del programma. E le lacrime dl 19enne, che hanno costretto De Filippi a interrompere una puntata per dargli il tempo di riprendersi. E poi c’è Maria, sempre al suo fianco: sabato sera gli si è stampato addosso mentre Cricca e Maddalena attendevano di sapere chi di loro sarebbe andato al ballottaggio.

“Grazie di avere reso questa esperienza più bella, sei stato l’ometto di casa. Mi hai reso una persona migliore, i tuoi consigli mi hanno reso migliore. La tua conoscenza non mi ha fatto altro che bene”, ha detto Wax, che ha rotto il silenzio parlando a nome dei ragazzi. E poi l’ultimo e commosso abbraccio tra Cricca e Isobel, protagonisti di un timido amore mai decollato davvero.

Il ballottaggio: ecco com’è andata

Arrivati al duello finale insieme, Aaron e Cricca hanno cantato due inediti scritti da loro. Maddalena è stata ‘graziata’ dai giudici dopo che Maria ha proposto una ‘votazione fredda’, senza nessuna esibizione. “Li avete già visti esibirsi più volte, ormai li conoscete: votate chi volete salvare”, ha detto. E la ballerina è rientrata immediatamente in partita.

Aaron ha proposto il suo ultimo brano ‘Visione Led’, che sta per diventare un singolo, mentre Cricca ha rilanciato con il brano autobiografico ‘Australia’. Un testo a metà tra un amore finito e i suoi ricordi di infanzia nel continente australiano: un brano debole proposto più volte da Cricca, che non è mai piaciuto fino in fondo alla giuria. La scorsa settimana il 19enne aveva perso una sfida con Angelina cantando lo stesso brano di ieri sera, scivolando al ballottaggio.

Reazioni social: “Cricchetto, spacca tutto”

“Grande Chicca, ragazzo straordinario”. È un’onda di emozioni tra i fan e gli amici di Riccione, la città dove Giovanni Cricca è cresciuto. “Non vedo l'ora di cantare Australia in piazzale Roma a Riccione. Dai cricchetto ti aspettiamo, spacca tutto!”, ha scritto Giacomo. “Sei stato il primo ragazzo che ho notato, seguito, apprezzato e tifato fino all'ultimo. Nella società attuale – dice Maria Rosaria – rappresenti un valido esempio di lealtà per i giovani d'oggi. Sei il figlio che tutti meriterebbero di avere! Ti auguro di realizzare i tuoi sogni”.

“Giovanni, non hai perso, è stato solo un copione che purtroppo ti ha sacrificato – fa eco Gianna – ma sei stato grande e non fermerà quella che sarà per te, ne sono certa, una meravigliosa carriera”. E Alberta: “Talento puro! Hai un bellissimo timbro di voce! Sei una bella persona! Chissà se un giorno canterai insieme a Gianni Morandi!?? Sarebbe bellissimo! Spero di vederti e sentirti a Riccione! Complimenti”.