Applausi all’ex direttrice: "Grazie alla città"

Il lungo applauso a Maria Luisa Pacelli, nella città che per quattro anni l’ha vista alla direzione della Pinacoteca Nazionale , ha raccontato più di molte parole. Non rinnovata, a sorpresa, dal ministro Alessandro Giuli (per una questione tecnica, si è detto, per la nascita del nuovo organismo Musei nazionali di Bologna-Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna) Pacelli ha presentato ieri la mostra La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti in veste di curatrice, ma non prima di avere ricordato l’impegno profuso per l’Istituzione bolognese che è stata, numeri alla mano, davvero rilanciata. Anche grazie a mostre fatte "per condividere la ricerca con il pubblico" in un percorso iniziato con il Rinascimento bolognese "che ha portato anche a un riallestimento dell’ala dedicata", passando per il Guercino e il suo atelier. "Oggi c’è rammarico– ha detto – ma sono anche felice della mostra e fiduciosa per il museo, sono convinta che D’Orazio farà un ottimo lavoro di traghettamento". Pacelli ha ringraziato i colleghi, nuovi dirigenti che sono "figure speciali", così come "la città: associazioni, istituzioni e privati. L’accoglienza è stata straordinaria".

Pacelli intanto ha ripreso l’incarico a Ferrara in Comune e sul futuro non si sbilancia. "La Pinacoteca resterà nel mio cuore– ha detto a margine – ora vediamo quando uscirà il nuovo bando e con che condizioni. È avvenuto tutto molto rapidamente, non avevo un piano B, ora sto esplorando un paio di possibilità". Per Pacelli i primi quattro anni sono stati di grande lavoro "in un museo appena diventato autonomo. Il primo funzionario è arrivato l’anno scorso, ho fatto tutto da sola, Pnrr compreso". E quindi questo sarebbe stato il tempo di "vedere i risultati". Altro tema, "è la riunificazione con i musei della direzione regionale, che complica le cose. Questo è un museo importante, ha bisogno di attenzione specifica". E già Pacelli stava lavorando a nuovi riallestimenti e progetti di riqualificazione che si spera non rallentino.

le. gam.