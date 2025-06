Apre a Fano ‘Passaggi Festival’, si indaga sul potere delle parole

La città si è già vestita a festa e il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Da oggi e fino a domenica, Fano si trasforma nella capitale italiana della saggistica grazie alla XIII edizione di Passaggi Festival. Oltre 150 eventi, 92 libri, 13 location distribuite tra centro storico e lungomare, più di 300 ospiti tra giornalisti, scrittori, artisti, politici, filosofi e divulgatori: una vera e propria festa della parola. Il tema scelto per quest’anno, ’Nemiche. Le parole che temiamo’, accende il dibattito sul potere e sul pericolo del linguaggio, in un tempo in cui l’autocensura e la pressione sociale impongono nuovi silenzi. Simbolo eloquente è l’immagine ufficiale del festival: una macchina per scrivere imbavagliata, firmata dallo studio fanese Zaccone Guerra. Anche l’edizione 2025 sarà completamente gratuita e inclusiva. Grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Pesaro e Urbino, numerosi appuntamenti saranno tradotti in LIS, rendendo il festival fruibile anche a chi comunica con la lingua dei segni. L’interprete sarà presente alle presentazioni di Laura Gramuglia, Gianni Lannes, Antonio Preziosi, Gianfranco Pacchioni (28 giugno) e Rula Jebreal (29 giugno). Salta invece un appuntamento molto atteso della serata inaugurale: lo spettacolo teatrale ’Domani sarà tardi’, previsto stasera alla Corte Malatestiana, è stato annullato. Il direttore dell’Ansa Luigi Contu, vista la situazione internazionale, non può lasciare Roma e quindi si scusa con il pubblico. Tra gli ospiti di punta di quest’anno, il ministro della Cultura Alessandro Giuli (29 giugno), atteso per l’evento conclusivo con il suo libro ’Antico presente’.

Ma gli ospiti sono davvero tantissimi. Tanto per citarne alcuni, Mario Giordano, Veronica Raimo (26 giugno), Rula Jebreal (29 giugno), Stefania Craxi, Pierluigi Bersani, Deborah Compagnoni, Vanna Vinci, Antonio Bacciocchi (27 giugno), Vittorio Giardino, Francesca Ghermandi, Andrea Romano, Claudio Caprara, Carla Forcolin, Stefano Corradino (28 giugno), Bruno Fabri, Armando Siri, Gabriele Bronzetti, Cristina Chiuso, Daniel Lumera, Armando Massarenti, Maurizio Ferraris (27 giugno), Massimo Carboni, Lorenzo Bartalesi (29 giugno), Claudio Pettinari, Amedeo Balbi, Silvia Bencivelli (29 giugno), Alfio Quarteroni (25 giugno), Giuliano Benenti (28 giugno).

Ricco il calendario dei premi: il Premio Passaggi va a Igor Sibaldi (26 giugno), il Fuori Passaggi ai Modena City Ramblers (26 giugno), il Premio Barbato alla direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno, Luce! Agnese Pini (27 giugno), mentre il concorso di graphic novel premia Christina Olindo (29 giugno), in scena al Giardino Radicioni. Intenso anche il programma dedicato ai giovani, con le rassegne ’Piccoli asSaggi’ e ’Chiedersi perché’, e quello riservato agli appassionati di fumetto, ’Passaggi fra le Nuvole’. Tutti i dettagli sul sito www.passaggifestival.it.