Arena della Regina, un’estate ad alto volume

L’estate all’Arena della Regina si fa incandescente con un cartellone di undici concerti che animeranno Cattolica dal 5 luglio fino alla fine di agosto. Un viaggio lungo due mesi nella musica italiana e non solo, dalla poetica di Francesco De Gregori che festeggia 50 anni di ‘Rimmel’ e parte da qui per il suo tour estivo, alle barre di Fabri Fibra e Tony Boy; passando per gli assoli di Nile Rodgers, il pop sanremese di Gabbani e molto altro ancora. "I concerti sono un fiore all’occhiello per la nostra città – dice l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci –. Cattolica è una delle poche città ad avere un luogo all’aperto che propone un cartellone di eventi lungo addirittura due mesi".

Il primo a scendere in Arena sarà Willie Peyote il 5 luglio, con il suo ‘Grazie ma non grazie tour’, dall’omonimo brano in gara nell’ultima edizione di Sanremo. Non passerà molto tempo prima di riempire ancora l’Arena, il 13 luglio, questa volta con Brunori Sas e un altro pezzo dell’ultimo festival della canzone italiana, ‘L’albero delle noci’. La terza data cattolichina sarà un vero e proprio evento internazionale con Nile Rodgers & Chic. Solo sei date italiane, di cui una all’Arena della Regina il 18 luglio, per l’autore di ‘Le freak’ e di collaborazioni con Madonna in ‘Like a virgin’, Daft Punk in ‘Get Lucky’ e non solo. Luglio si chiuderà con un grande del pop italiano, Francesco Gabbani, in scena il 26 nel pieno del suo ‘Dalla tua parte tour’.

Agosto parte con i ‘Cuoricini’ dei Coma Cose il 2, in un tour che celebra i 10 anni di carriera del duo e l’uscita dell’ultimo brano ‘La gelosia’. Poi il giorno seguente un tuffo indietro nel tempo con la festa ‘Voglio tornare negli Anni 90’: il 3 agosto l’Arena della Regina si trasformerà in una discoteca a cielo aperto tra dj set e tante sorprese. Tra le novità anche un grande ritorno cattolichino, quello di Massimo Ranieri l’8 agosto, tra i grandi successi e le novità. Poi di nuovo rap con Tony Boy e il suo ‘Going hard live’, a Cattolica il 9 agosto.

Quello del 23 invece sarà un vero compleanno per i 50 anni di ‘Rimmel’, album di Francesco De Gregori, pietra miliare della musica italiana. Il tour del cantautore romano, autore di ‘Alice’ e ‘Buonanotte fiorellino’, oltre a innumerevoli canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, partirà proprio da Cattolica prima di toccare altre 9 città e terminare all’Arena di Verona. Penultimo appuntamento il 29 agosto con Fabri Fibra, un colosso del rap italiano che tornerà in concerto dopo due anni di stop. Il 30 agosto toccherà ad Alfa chiudere l’estate dei concerti con le hit ‘Bellissimissima’, ‘Vai’ e tanti altri successi. I biglietti dei concerti sono già disponibili sul sito di Ticketone.

Le sorprese all’Arena della Regina però non si fermano però qui e continuano anche nel 2026, con il concerto di Caparezza, già annunciato il 25 luglio del prossimo anno a Cattolica. "L’Arena della Regina si conferma come punto di riferimento per la musica in Riviera e non solo – spiega Willie Santucci direttore artistico di Pulp Concerti, organizzatore degli eventi –. È bello essere ancora qui dopo tanti anni a proporre concerti veri per un pubblico selezionato".