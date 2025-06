Arriva Enrico Rava con i ’Fearless Five’ per Crossroads

Sarà recuperato giovedì alle ore 21 il concerto di Enrico Rava che lo scorso 16 maggio avrebbe dovuto inaugurare la lunga permanenza del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio. Rimessosi in salute, il grande trombettista si esibirà con il suo quintetto ’The Fearless Five’, formazione che dopo un paio di anni in continua crescita ha raggiunto la vetta del jazz italiano. Ne fanno parte Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

Un quintetto forte dell’esuberanza e la freschezza della gioventù: anagrafica per i partner del grande trombettista, di spirito per Rava, che all’età di ottantacinque anni è ancora un leader indomito che non pare certo intenzionato ad adagiarsi su cliché né sulla ripetizione di repertori e formazioni di routine ma, anzi ha saputo intercettare i migliori fermenti del vivaio nazionale.