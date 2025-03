Arriva l’onda della Bologna Children’s Book

Scoprire il meglio della letteratura nazionale e internazionale per bambini e ragazzi è possibile a Bologna dal 31 marzo al 3 aprile. Attraverso la Bologna Children’s Book Fair coi suoi 1.500 espositori da 95 Paesi e tanta illustrazione in mostra (3.858 libri di 68 nazioni in gara per il Bologna Ragazzi Award). Senza trasscurare ’Boom! Crescere nei libri’, manifestazione che investe tutta la città, con 40 mostre, 150 tra laboratori, incontri ed eventi con più di 100 autrici e autori coinvolti. La fiera diretta da Elena Pasoli tocca le 62 edizioni, accoglie l’Estonia come Paese ospite e lancia come tema trainante quello della sostenibilità, in collaborazione con le Nazioni Unite e quei 17 goal di sviluppo seguiti dal 2019.

Qui la materia si declina in tanti modi, dall’identità maschile alla rappresentazione di genere, dal rispetto dell’ambiente all’educazione dei più piccoli e fino alla sostenibilità dell’industria editoriale. Le letture per i più piccoli entrano quindi in un’era di nuove domande e nuove risposte, attraverso storie che non vogliono comunque lasciare da parte le favole o la grande tradizione, perché comunque, momenti cari alla Fiera sono quelli degli anniversari di personaggi che hanno creato un fondamentale immaginario collettivo.

Insieme ai 50 anni della Pimpa, compagna di infanzia di generazioni di bambini e bambine, i cui festeggiamenti inizieranno già il 30 marzo negli spazi della biblioteca Salaborsa con ’Buon compleanno Pimpa’ alla presenza del creatore Altan, BCBF celebra gli 80 anni dei Mumin, creature simili agli ippopotami creati da Tove Jansson e di Pippi Calzelunghe, personaggio immortale che sarà protagonista di un panel con Donatella Di Pietrantonio, Beatrice Alemagna, Simona Vinci e il bisnipote dell’autrice, Johan Palmberg.

Ancora, verrà reso omaggio al grande illustratore Katsumi Komagata, a un anno dalla scomparsa e a Leo Lionni, alla presenza della nipote Annie Lionni. Ma si celebreranno anche gli 80 anni della Liberazione con un incontro su fumetti e Resistenza e sempre 80 sono gli anni che ci separano dalla prima uscita dei rivoluzionari ’Libri del ‘45’ di Bruno Munari, in mostra al MAMbo, il museo di arte moderna di Bologna. Ecco poi l’invito all’illustratore canadese Sydney Smith, vincitore del Premio Andersen 2024, a realizzare la copertina dell’Illustrators Annual per la Mostra Illustratori 2025, e una mostra personale a lui dedicata. Appendice della Fiera sarà la palazzina Le Corbusier ’Esprit Nouveau’, tutta dedicata ai videogame.

Ma i motori si scaldano in anticipo e dal 27 marzo, ecco arrivare in tanti spazi cittadini l’ottava edizione di Boom!, con appuntamenti che, si può dire, possono accadere solo in posti speciali del mondo, come il parigino Centro Pompidou ad esempio. Ma questa è la forza dell’Associazione Hamelin, che ha contatti col mondo dell’illustrazione internazionale e che fa arrivare sotto le Due Torri parecchie primizie, in collaborazione col Settore Biblioteche e Welfare culturale. Mostre splendide come ’Wallbook’ di Paul Cox, installazione site specific per la Fondazione del Monte che trasforma le sue sale in una grande narrazione da leggere sulle pareti, grazie a un enorme dipinto continuo, lungo 75 metri, come l’affresco di una chiesa medievale. Joelle Jolivet trasforma invece la sede dell’associazione Hamelin in ’Troppo di tutto’, un caleidoscopio di disegni e oggetti, il materiale invisibile di cui sono fatti i suoi libri, una collezione di disegni, schizzi, oggetti, matrici, ma anche libri d’arte, d’antropologia, vecchie enciclopedie, fumetti e albi provenienti da ogni angolo della Terra.

’Leggere le figure per leggere il mondo’ è infine la mostra all’Archiginnasio dedicata alla collana Mondadori di picture book ’Leggere le figure’: qui sarà possibile vedere le edizioni originali di alcuni grandi classici, da Eric Carle a Beatrix Potter, da David McKee a Michael Rosen e Helen Oxenbury, da Richard Scarry a Nicoletta Costa.