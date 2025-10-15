Arriva ’Monsterland’. Notte da brividi in Autodromo a Imola

Dodici palchi, giostre adrenaliniche, un luna park horror e concerti fino all’alba: Monsterland 2025 promette una notte di Halloween senza precedenti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, unendo musica italiana ed esperienze interattive uniche. L’evento, presentato ieri a Bologna nella sede della Regione, è in programma il 31 ottobre, dalle 18 fino alle 5 del mattino (biglietti già disponibili sui circuiti ufficiali), con una festa che continuerà il 1° novembre alla Rocca sforzesca grazie a un dj set gratuito dei Planet Funk.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è The Psychedelic Circuit, con scenografie immersive che trasformeranno paddock, box e aree comuni in esperienze sensoriali a tutto tondo. Non mancheranno i palchi circensi, con tendoni dedicati a spettacoli dal vivo e performance di artisti internazionali, per un mix tra musica e teatro capace di sorprendere il pubblico.

L’area festival di 70mila metri quadrati offrirà anche un vero e proprio luna park horror con tanto di escape room, un percorso interattivo tra enigmi, effetti sonori e creature inquietanti, e Toilet Circus, una toilette trasformata in tendone dove dj e artisti accompagneranno la serata con musica e ironia. Tra le novità 2025 c’è anche il Technobus, il primo bus itinerante e danzante d’Europa, dotato di consolle e impianto audio-luci, pronto a trasformarsi in un vero dance floor mobile.

Sul fronte musicale, la line-up vedrà protagonisti alcuni dei nomi più celebri del panorama italiano: Fabri Fibra, Gabry Ponte, Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi, capaci di offrire concerti e performance adatti a tutti i gusti. Monsterland valorizza anche il talento locale: nasce il Terre&Motori Box, uno spazio dedicato ad artisti, dj e creativi dell’Emilia-Romagna, con ospiti speciali come Marco Melandri e Andrea Damante. Sarà presente anche la Milano Tattoo School Box, dove i visitatori potranno realizzare tatuaggi a tema Halloween.

Ma l’esperienza Monsterland comincia già prima del 31 ottobre: sabato 18 l’anteprima con la Zombie Walk di Bologna, oltre 50 figuranti professionisti attraverseranno via Ugo Bassi, via Rizzoli e piazza Maggiore, accompagnati da musica, performance e truccatori professionisti, anticipando lo spirito festoso e spaventoso dell’evento.

"Apriamo un nuovo capitolo della nostra storia", afferma William Gay, amministratore delegato di Unconventional Events, società di produzione dello show che arriva a Imola dopo 14 anni tra Milano e Ferrara. "Eventi come Monsterland rappresentano una straordinaria opportunità per ampliare l’attrattività del nostro territorio oltre i mesi estivi tradizionali", aggiunge Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo. Stessa linea per il sindaco Marco Panieri, che parla di "importante tassello per la destagionalizzazione dei flussi turistici", mentre secondo Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo, "spettacoli così dimostrano che il circuito è un luogo dove fare tante attività oltre alle gare."