Ascoli, ecco la Tenzone Aurea. Il campionato degli sbandieratori

di Matteo Porfiri

Ascoli celebra i 70 anni della Quintana, dopo le due giostre di luglio e agosto vinte entrambe da Porta Solestà con il cavaliere Luca Innocenzi, accogliendo un grande evento e confermandosi ancora una volta come ‘capitale della bandiera’. A un mese e mezzo dalla Tenzone Argentea, il campionato di A2 che si è svolto in città a luglio, piazza del Popolo e piazza Arringo torneranno ad ospitare sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia. Fino a domani, infatti, grazie all’organizzazione della Fisb e all’impegno dei sestieri della Quintana, sotto le cento torri si svolgerà la Tenzone Aurea, il campionato di A1 che assegnerà il titolo di ‘campione d’Italia’ al gruppo che si piazzerà al primo posto nella classifica di combinata.

Ventuno le ‘squadre’ che prenderanno parte alla competizione. Oltre ai sestieri di Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà, ci saranno il Rione De’ Brozzi, San Lazzaro, Santa Maria in Vado, Santo Spirito, il Rione Lama, San Luca, San Panfilo, Volterra, i Battitori della Nzegna, Città di Oria, la Contrada della Corte, Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Città Murata, l’Ente Palio di Ferrara, il Pozzo e il Palio dei Micci. L’evento richiamerà in città centinaia di persone: oltre agli atleti, infatti, ci saranno anche dirigenti, accompagnatori e sostenitori. Per questo motivo, per il weekend le strutture ricettive di Ascoli e quelle della vallata sono sold out. Per il Piceno, quindi, un’altra straordinaria vetrina a livello nazionale.

"Invitiamo tutti a partecipare – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, perché saranno tre giorni di festa da vivere all’insegna del divertimento. La nostra città si riempirà di colori e si vivrà un’atmosfera magica".

Il programma della Tenzone Aurea è intenso. Ieri sera la partenza, alle 21, con la cerimonia d’apertura in piazza Arringo, che prevede la sfilata di tutti i gruppi partecipanti e alcuni momenti di vero e proprio spettacolo tra musica, luci ed emozioni. Stamattina il via alle gare: dalle 8 a piazza del Popolo le qualificazioni del singolo, mentre in piazza Arringo quelle di grande squadra e musici. Alle 21, in piazza Arringo, le finali alle quali accederanno i primi dieci singoli, le migliori otto grandi e le migliori otto formazioni di musici. Domani mattina alle 8, poi, in piazza del Popolo andranno in scena le qualificazioni della coppia e in piazza Arringo quelle della piccola squadra. Nella finale delle 21, in piazza Arringo, prenderanno parte le migliori dieci coppie e le prime otto piccole squadre. Al termine della finale di domani ci sarà la classifica di combinata, che permetterà di assegnare il titolo di campione d’Italia. Lo scorso anno fu Città Murata a cucirsi il tricolore sul petto.