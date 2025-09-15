Asia Campanelli e Angelica Parma, chi sono le candidate di Miss Italia 2025 premiate con le fasce nazionali

Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 2025 – Il fascino di Miss Italia torna nelle Marche con una serata che promette emozioni. Questa sera, al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo), si terrà la finale nazionale del concorso più amato e seguito d’Italia. L’appuntamento è alle 21.30, in diretta su Rtv San Marino (canale 550 del digitale terrestre, Sky e Tivùsat), su Raiplay e in radio tramite Media DAB.

A contendersi la corona saranno 40 ragazze provenienti da ogni parte della penisola, simbolo di bellezza, talento e determinazione. Tra loro spiccano due protagoniste rappresentanti del nostro territorio, che sono state premiate dei titoli nazionali: la marchigiana Asia Campanelli e la romagnola Angelica Parma. Due storie diverse, due personalità forti, unite dalla stessa ambizione: scrivere il proprio nome nella lunga storia di Miss Italia.

Da sinistra: Asia Campanelli (Monte Roberto) e Angelica Parma (Riccione)

Chi è Asia Campanelli e cosa ha vinto

Per le Marche a portare alta la bandiera sarà Asia Campanelli, 19enne di Monte Roberto, in provincia di Ancona, che si è aggiudicata la fascia di Miss MyLamination 2025 conquistando il titolo regionale di Miss Marche nella finale regionale di Civitanova Marche (Macerata). Diplomata al liceo linguistico, Asia è un’atleta agonistica di ginnastica ritmica e allo stesso tempo allenatrice, una doppia veste che le permette di vivere la sua disciplina a 360 gradi. “Sono una ragazza semplice, determinata, solare e che ama la vita”, racconta di sé, sottolineando il suo carattere positivo e la voglia di guardare avanti con entusiasmo.

Il suo futuro, però, non sarà soltanto sportivo: Campanelli sogna di lavorare nel settore sanitario. Durante la serata in cui ha ricevuto la fascia di Miss Marche ha confidato di avere due grandi obiettivi: diventare medico o dietista. Un sogno che intende coltivare attraverso lo studio universitario, senza rinunciare all’impegno nel mondo del lavoro e alla passione per lo sport. Per lei Miss Italia è prima di tutto un’esperienza di crescita personale, un’occasione per mettersi alla prova e vivere un percorso nuovo, portando sul palco non solo la propria bellezza ma anche i valori di costanza, sacrificio e disciplina che la ginnastica ritmica le ha insegnato.

Le finaliste di Miss Italia 2025 che hanno ricevuto una fascia nazionale

Chi è Angelica Parma e la nuova fascia

Dall’altra parte c’è Angelica Parma, 18 anni, originaria di Riccione (Rimini), che ha già collezionato diversi titoli nelle fasi di avvicinamento alla finale. Alta 175 centimetri, fisico slanciato e portamento elegante, Parma si è distinta conquistando prima la fascia di Miss Acetaia Leonardi il 29 giugno a Magreta di Formigine (Modena), poi quella di Miss Eleganza Emilia-Romagna il 4 agosto a Guiglia (Modena) e infine il titolo di Miss Social Emilia-Romagna a Forlì. In settimana, alla prefinale nazionale di Numana (Ancona), ha ottenuto un primato storico: la nuova fascia di Miss Influencer Italia 2025, introdotta quest’anno dalla patron Patrizia Mirigliani. Un riconoscimento che le garantirà comunque la presenza in finale, dove sarà ufficialmente nominata, oltre a ricoprire il ruolo di prima riserva delle quaranta concorrenti.

La spinta a partecipare le è arrivata dalla madre Lorella, che l’ha sempre incoraggiata a provarci. “Da piccola seguivo ogni anno l’evento in tv – racconta Angelica – e mia mamma mi diceva che, raggiunta l’età, ci sarei andata. Così, compiuti i 18 anni, mi sono iscritta”. Il suo obiettivo è chiaro: aprirsi una strada nel mondo della moda e dello spettacolo, senza trascurare l’attività che già la rende conosciuta a livello nazionale. Parma, infatti, è un’influencer affermata: conta oltre 430mila follower su Instagram e quasi un milione su TikTok, dove racconta la sua quotidianità, collabora con brand e realizza contenuti che spesso diventano virali. La sua passione è nata durante il lockdown, quando iniziò a girare video che in breve tempo ottennero milioni di visualizzazioni.

Diplomata in Economia aziendale, Angelica non nasconde altri interessi: il canto, che ha studiato per otto anni, la danza, il nuoto e persino gli sport acquatici come la moto d’acqua. Ama inoltre gli animali e sogna un giorno di lavorare come addestratrice di cani o delfini. Miss Italia rappresenta per lei un trampolino di lancio, un’occasione per dare concretezza a un percorso già avviato tra moda, social e spettacolo.