’Avere vent’anni’: la Gen Z in uno scatto

Fotografia Europea compie vent’anni e dedica l’edizione 2025 alla Generazione Z. Tra le infinite possibilità legate alle nuove tecnologie e le criticità sollevate dalla società contemporanea, il festival occuperà Reggio Emilia dal 24 aprile all’8 giugno (eventi inaugurali dal 24 al 27 aprile), tenendo insieme con un filo rosso tutte le esposizioni nei luoghi simbolo della città, sotto il titolo ’Avere vent’anni’.

Il festival - promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - è con la direzione artistica di Tim Clark (editor 1000 Words), Walter Guadagnini (storico della fotografia e direttore del Centro Italiano per la Fotografia) e Luce Lebart (ricercatrice e curatrice, Archive of Modern Conflict). Fotografia Europea 2025 è stato presentato ieri mattina in Regione. Insieme ai curatori, a illustrare il festival c’erano Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura; Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia; Marco Mietto, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia; Maurizio Corradini e Davide Zanichelli, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Palazzo Magnani.

"Si tratta di un importante traguardo – ha detto Gessica Allegni – che ha portato la manifestazione ad identificarsi e confrontarsi con la generazione dei ventenni, attraverso immagini che diventano elementi di riflessione. Reggio si conferma capitale italiana della fotografia e da parte nostra confermiamo il sostegno economico per garantire che questo percorso non si interrompa".

Fotografia Europea quest’anno ha voluto fare un pezzo di strada con i ragazzi della Generazione Z. I Chiostri di San Pietro tornano ad essere il fulcro della manifestazione, con dieci mostre. Accoglierà l’esposizione ’Daido Moriyama: A retrospective’. E ancora, del fotografo britannico Andy Sewell, ’Slowly and Then All at Once’ e ’Mal de Mer’ di Claudio Majorana. La mostra ’You don’t die’, di Ghazal Golshiri e Marie Sumalla racconta la storica rivolta del popolo iraniano scoppiata dopo la tragica morte di Mahsa Amini, mentre la fotografa britannica Vinca Petersen propone ’Raves and Riots’. Ancora ai Chiostri di San Pietro: ’We Are Carver’ di Jessica Ingram, ’How Was Your Dream?’ di Thaddé Comar, ’Control Refresh’ di Toma Gerzha, una giovane fotografa di origini russe. La fotografa Kido Mafon cattura la frenetica vita notturna e la cultura giovanile di Tokyo. ’Frammenti’ della fotografa dominicana-francese Karla Hiraldo Voleau si ispira al documentario di Pier Paolo Pasolini ’Comizi d’Amore’ (1964).

A Palazzo Da Mosto trovano posto invece una serie di progetti che caratterizzano il festival: la committenza di Fotografia Europea, la mostra dedicata ai libri fotografici, i due progetti vincitori della Open Call, la collettiva dello Speciale Dicottoventicinque e quella di WeWorld e infine una mostra realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Ad abbracciare il festival, numerose altre mostre partner, organizzate dalle istituzioni culturali cittadine e ospitate nei loro spazi.

Come ogni anno, il Festival è arricchito da un calendario di appuntamenti che accompagnerà i visitatori dalle giornate inaugurali con conferenze, incontri con gli artisti, presentazione di libri, book signing, letture portfolio, workshop, una bookfair dedicata agli editori indipendenti e spettacoli. Da segnalare la performance del 26 aprile ’Semplicemente Frida in tour’ in cui la ventenne pianista Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth sarà in dialogo, al Teatro Cavallerizza, con il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc. A moderare l’incontro Nicolas Ballario. Informazioni, programma completo e aggiornamenti su fotografiaeuropea.it